川普表態 藍籲賴總統正視「不要一直往台獨方向走」

川習會落幕，美國總統川普在十五日播出的福斯新聞主播拜爾專訪表示，他不希望有人走向獨立。國民黨立委賴士葆表示，川普已經給一個很清楚的訊息，不要一直往台獨方向走，賴政府應正視；民進黨團幹事長莊瑞雄表示，民進黨團的立場始終如一，致力於維持台海現狀，並傾向在「不設前提」下進行兩岸對話與交流。

賴士葆表示，從各方面來看，賴清德總統一直往台獨方向走，這時川普提出一個很清楚的訊息，不要以為一直往台獨走，美國會無條件支持，而這也說明不走向台獨之路才是確保台海和平之道。

賴士葆分析，這次川習會看起來完全是一趟經貿之旅，而川普對台灣議題的立場，比起他美國總統第一任期與前美國總統拜登，是相對比較不積極。從這次川習會可以看出，台灣是要由美國與中國大陸共管，而中美雙方對台灣議題都呈現各自表述的現象，這等於由兩大國來決定台灣的前途，台灣卻沒有置喙的餘地。

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，民進黨團的立場始終如一，中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，致力於維持台海現狀，並傾向在「不設前提」下進行兩岸對話與交流，尋求穩定互動。