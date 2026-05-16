新聞眼／台獨爭議川普表態 台灣面臨美中雙邊壓力

川習會上有關台灣議論的重頭戲直到昨晚才出現！美國總統川普在川習會後一口氣談了對台軍售、不希望台灣獨立、不需要有一場九千五百英里外的戰爭等話題，句句敏感、句句震撼，台灣勢將面臨近年罕見的美中雙邊壓力。

前天川習會後，美國務卿魯比歐還在向台灣保證，美國對台政策不變，加上親偏綠學者與媒體的樂觀分析，似乎讓台灣暫時吃了一顆定心丸，但沒多久，美國財政部長貝森特提到美中峰會不可能不談台灣時，又讓陰影浮現，這種讓台灣忐忑不安的情境，終於在川普的說明後，揭開一切答案。

川普說習近平非常強硬，印證前一天中方新聞稿提到習近平在川習會談到台灣問題的重點：「畫紅線、警告中美可能的碰撞甚至衝突」。

川普的回應第一時間沒有出來，沒有像以前美方行禮如儀的「不支持台獨」等說詞，已讓人嗅到不尋常的味道。

面對習近平的強勢主導，且幾近攤牌的逼問台灣問題，川普說，他拒絕回答，也未承諾。然而，川普面對這個燙手山芋，他雖沒有回答、未向中方交卷，但他心中當時應已有了答案，那就是他昨晚對媒體的答覆。

川普對媒體明確說出，不希望台灣獨立，以及最不需要的是與中國發生戰爭等語，雖然，川普沒說出中方最想聽到的「反對台獨」，也就是從「不支持台獨」更進一步，但川普的這番言論，已明確說明美國的立場，且是呼應前一天習近平的「警告」，美國也不希望與中國因為台灣問題而發生戰爭，這對近年傾獨且需要美國力挺的台灣來說，美國這樣明確的告白，甚至比「反對台獨」等口號式的制式回應，來得更嚴重、傷害更大。

更值得關注的是，原本對台政策的戰略模糊，也可能悄悄改變。

昨晚大陸外長王毅的川習會背景說明公布，習近平將接受川普的邀請九月訪美，代表中方最關切的台灣問題，美中不僅達成共識，且是中方對美方已進一步落實（川普表達台灣問題）下的正面回應。

種種跡象顯示，對賴政府來說，面對美中逐步的控管，最嚴峻的挑戰，恐怕北京川習會落幕後才剛要開始。