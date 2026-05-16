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機上開講 川普：很快決定如何對台軍售

聯合報／ 國際中心、大陸中心／綜合報導
美國總統川普十五日在北京準備搭乘空軍一號返國。路透
美國總統川普十五日在北京準備搭乘空軍一號返國。路透

路透與紐約時報報導，美國總統川普十五日表示，他在北京與中國大陸國家主席習近平會談時，曾「鉅細靡遺」的討論對台軍售。彭博報導，川普表示他未對習近平承諾對台相關事務，很快將決定如何處理對台灣的一百四十億美元軍售案。

川普昨天結束三天訪陸行程，他在大陸期間媒體多次追問他是否跟習近平談到台灣議題，川普都未回答；白宮提供的川習會摘要中也隻字未提台灣。川普昨天下午搭空軍一號返回美國，在機上談及多項台灣議題。

在對台軍售方面，川普說，他將在與「掌管台灣的人」談過之後，「在接下來不久做出決定」，但川普並未具體說明他指的是誰。

這項一百四十億美元對台軍售案今年一月在美國國會通過初步審查，但送往國務院後卡關至今，日前引發多名跨黨派參議員公開關切。

彭博指出，若川普試圖取消這筆對台軍售案，勢必在華府引發跨黨派反彈；但若白宮推動軍售過關，川普則將面臨北京震怒。這項議題可能在九月再度浮上檯面，屆時習近平將赴白宮訪問。

川習今年還將再會面

川普說，他與習近平今年可能見面四次，包括他可能再次訪問中國。除了剛結束的北京峰會外，川普表示，習近平可能會出席今年十二月在邁阿密舉辦的Ｇ20峰會，以及十一月在大陸深圳舉行的亞太經合會ＡＰＥＣ峰會。

此外，川普也邀請習近平九月訪問美國。

黎智英獲釋 難以期待

川普還表示，釋放香港蘋果日報創辦人黎智英，對習近平而言是很困難的一件事。這番話幾乎確定打消外界對這次川習會可能促成黎智英獲釋的期待。不過，川普說，習近平正在認真考慮釋放去年被捕的北京錫安教會主任牧師金明日。

川習會 沒有討論關稅

川普表示，他與習近平的峰會中「沒有討論關稅」，因為「對方沒有提起這個議題」。他說：「習主席和我在很多事情上意見一致，而我們在貿易方面也非常一致。」

此外，川普表示，他與習近平談到了在人工智慧（ＡＩ）領域合作建立安全規範。川普表示：「ＡＩ很了不起，但它也有一些缺點。我們會一起合作。」談到美中ＡＩ競爭時，川普說：「我們目前遙遙領先，但他們排名第二，而且非常強。」

習受邀 九月回訪美國

川習會結束後，中共政治局委員王毅向媒體介紹川習會共識時稱，習近平已接受美方的邀請，九月將回訪美國。

王毅表示，兩國經貿團隊達成了總體平衡積極的成果，包括繼續落實前期磋商達成的所有共識，同意成立貿易委員會和投資委員會，解決彼此農產品市場准入的關切，在對等降稅框架下推動擴大雙向貿易等。雙方工作團隊仍在就有關細節進行磋商，將盡快鎖定成果。

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