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川普：不希望有人走向獨立 台不要期待美無條件軍事支持

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國總統川普（右）和中國大陸國家主席習近平（左）昨日在北京中南海花園散步。（路透）
美國總統川普（右）和中國大陸國家主席習近平（左）昨日在北京中南海花園散步。（路透）

美國總統川普在十五日播出的福斯新聞專訪表示，他「不想看到有人走向獨立（I'm not looking to have somebody go independent.）」，也不想看到有人說要台獨，「是因為有美國支持。」福斯新聞說，川普向台灣與中國雙方發出警告，提醒台北方面不要期待，一旦因自身行動引發戰爭，美國會無條件提供軍事支持。

美國總統川普十五日在北京準備搭乘空軍一號返國。（路透）
美國總統川普十五日在北京準備搭乘空軍一號返國。（路透）

強調美對台政策沒有改變

拜爾詢問川普，與中國大陸國家主席習近平會面後，台灣人民應該感到更安全還是更不安全？川普回答，「中立吧，中立。這種情況已經持續很多年了」。他並強調，美國對台政策並沒有改變。川普表示：「什麼都沒改變。不過我要這麼說：我不希望有人走向獨立。而且你知道，我們理論上得飛行九千五百英里去打一場戰爭。我不想看到那樣的情況。我希望他們冷靜下來，我也希望中國冷靜下來。」

福斯新聞說，針對台海議題，習近平向川普強調台灣是最重要問題，「處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突」，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。川普也拒絕承諾是否會批准延宕已久、總額一百四十億美元的美國對台軍售。儘管美國國會議員今年一月已初步審核通過，但送往國務院後卡關至今，白宮仍未正式推進。

當被追問軍售案時，川普表示：「我可能會做，也可能不會。我們不想看到戰爭。如果維持現狀，我認為中國會接受。但我們不希望有人說：『讓我們走向獨立，因為美國會支持我們。』」

與習對台灣議題談了很多

川普在川習會後接受上述訪問，之後他在空軍一號上對記者補充，習近平「對台灣問題的立場非常強硬，而我沒有做出任何承諾」。川普說，他與習近平針對台灣議題「談了很多」，而習近平「不希望看到台灣推動獨立，因為那將引發非常激烈的衝突」。

國務院 川習會 川普 習近平 台海

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機上開講 川普：很快決定如何對台軍售

路透與紐約時報報導，美國總統川普十五日表示，他在北京與中國大陸國家主席習近平會談時，曾「鉅細靡遺」的討論對台軍售。彭博報導，川普表示他未對習近平承諾對台相關事務，很快將決定如何處理對台灣的一百四十億美元軍售案。

川普指那是很久前的事…美對台六項保證鬆動

川習會落幕，大陸國家主席習近平期間提出建構「中美建設性戰略穩定關係」，美國總統川普於十四日「川習會」後接受福斯新聞節目「漢尼提秀」受訪時表明，美中是兩個偉大國家，「我稱之為Ｇ２（兩國集團），這就是Ｇ２」。該節目於十五日播出。

學者：美避中共反彈 可能分批對台軍售

針對美國總統川普在川習會後提及台灣議題，美中台專家學者認為，不能驟下判斷，因川普表述模糊、即興，也不一定最後會嚴謹地按照他所說的去做；例如，川普說要跟「掌管台灣的人」談軍售，但實際上川賴通話的可能性不大；至於川普說要近期內決定對台軍售案，不可能一筆勾銷，但要避免北京反彈，可能分批、分階段。

川普表態 藍籲賴總統正視「不要一直往台獨方向走」

川習會落幕，美國總統川普在十五日播出的福斯新聞主播拜爾專訪表示，他不希望有人走向獨立。國民黨立委賴士葆表示，川普已經給一個很清楚的訊息，不要一直往台獨方向走，賴政府應正視；民進黨團幹事長莊瑞雄表示，民進黨團的立場始終如一，致力於維持台海現狀，並傾向在「不設前提」下進行兩岸對話與交流。

新聞眼／台獨爭議川普表態 台灣面臨美中雙邊壓力

川習會上有關台灣議論的重頭戲直到昨晚才出現！美國總統川普在川習會後一口氣談了對台軍售、不希望台灣獨立、不需要有一場九千五百英里外的戰爭等話題，句句敏感、句句震撼，台灣勢將面臨近年罕見的美中雙邊壓力。

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