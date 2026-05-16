川普：不希望有人走向獨立 台不要期待美無條件軍事支持

美國總統川普在十五日播出的福斯新聞專訪表示，他「不想看到有人走向獨立（I'm not looking to have somebody go independent.）」，也不想看到有人說要台獨，「是因為有美國支持。」福斯新聞說，川普向台灣與中國雙方發出警告，提醒台北方面不要期待，一旦因自身行動引發戰爭，美國會無條件提供軍事支持。

美國總統川普十五日在北京準備搭乘空軍一號返國。（路透）

強調美對台政策沒有改變

拜爾詢問川普，與中國大陸國家主席習近平會面後，台灣人民應該感到更安全還是更不安全？川普回答，「中立吧，中立。這種情況已經持續很多年了」。他並強調，美國對台政策並沒有改變。川普表示：「什麼都沒改變。不過我要這麼說：我不希望有人走向獨立。而且你知道，我們理論上得飛行九千五百英里去打一場戰爭。我不想看到那樣的情況。我希望他們冷靜下來，我也希望中國冷靜下來。」

福斯新聞說，針對台海議題，習近平向川普強調台灣是最重要問題，「處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突」，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。川普也拒絕承諾是否會批准延宕已久、總額一百四十億美元的美國對台軍售。儘管美國國會議員今年一月已初步審核通過，但送往國務院後卡關至今，白宮仍未正式推進。

當被追問軍售案時，川普表示：「我可能會做，也可能不會。我們不想看到戰爭。如果維持現狀，我認為中國會接受。但我們不希望有人說：『讓我們走向獨立，因為美國會支持我們。』」

與習對台灣議題談了很多

川普在川習會後接受上述訪問，之後他在空軍一號上對記者補充，習近平「對台灣問題的立場非常強硬，而我沒有做出任何承諾」。川普說，他與習近平針對台灣議題「談了很多」，而習近平「不希望看到台灣推動獨立，因為那將引發非常激烈的衝突」。