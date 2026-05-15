指習近平就台灣議題「恫嚇美國」 美前駐中大使：華府不應退縮

前美國駐北京大使伯恩斯接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時指出，中國國家主席習近平昨天在川習會上試圖就台灣議題「恫嚇」美國，美方不應因此退縮。

伯恩斯（Nicholas Burns）曾在前美國總統拜登（JoeBiden）執政時擔任駐中大使，當CNN節目主持人柯尼希（Audie Cornish）詢問他對本次川習會的看法，他表示正面看待美國總統川普（Donald Trump）受到中方熱情款待與敬重，「我們希望川習兩人能合作並解決問題」。

不過伯恩斯也強調，對他而言「最重要的議題仍是台灣和伊朗」，而在台灣議題上，習近平對美方提出警告。

他評論：「習近平昨天說，若我們跨越中方紅線，美中之間可能會爆發衝突，他的用意就是要恫嚇美國。」

伯恩斯說：「我真心希望，川普政府會繼續推動大規模對台軍售案，即他們為這次北京峰會而擱置的計畫，因為我們不應被中國政府嚇倒。」