回應川普談話 外交部強調台美合作攸關台海穩定

針對美國總統川普的談話，外交部指出，我國感謝川普總統自第一任期以來，對台海安全的持續支持，上一批宣布的軍售金額更達歷史新高。台美緊密的合作一直是台海和平的基石，我國將持續堅定捍衛區域現狀，並與美方等全球民主友盟強化合作，建立有效的嚇阻力量，共同因應威權國家對地緣安全、全球秩序與穩定帶來的風險。

外交部指出，相信各界都已清楚看見，川普政府上任以來，包括川普總統及國務卿魯比歐等美方高層已多次重申美國長期且一貫的對台政策沒有改變，以及強調對區域和平穩定和維持現狀的重視，迄今並已二度對台軍售，與我國及區域夥伴共同致力維護台海的和平與穩定。

外交部強調，中華民國是主權獨立的民主國家。眾所周知，中國的軍事威脅，才是區域唯一的不安全因素。面對中國持續大幅擴張軍力，意圖在全球投射力量、解放軍機艦並不斷在台海周邊活動，進行各種灰色地帶與軍事騷擾威脅。唯有有效的共同嚇阻北京此當前區域和平穩定最大風險，才是確保區域和平穩定的關鍵。因此，我們最重要也是唯一的任務，就是致力維持現狀，以及自我防衛的決心，捍衛2,300萬國人的自由與民主，和確保台海安全穩定不受威脅破壞。

關於台美軍售，外交部說，這不僅是美國明載於《台灣關係法》中對台的安全承諾，更是對區域威脅的共同嚇阻。我國感謝川普總統自第一任期以來，對台海安全的持續支持，上一批宣布的軍售金額更達歷史新高。台美緊密的合作一直是台海和平的基石。台灣作為防衛第一島鏈最重要的樞紐，以及推動全球經濟蓬勃發展的關鍵節點，將持續堅定捍衛區域現狀，並與美方等全球民主友盟強化合作，建立有效的嚇阻力量，共同因應威權國家對地緣安全、全球秩序與穩定帶來的風險。