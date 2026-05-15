暗示賴總統不適任？MyGoPen闢謠：川普是指美國選對總統 習近平不會動手

近日網傳「川普暗示賴清德不適任」影片及訊息，查核平台MyGoPen（麥擱騙）今天發文，指川普是將台海與俄烏情況做類比，認為因為當時美國「選錯總統（拜登）」，普亭才會動手，但是當美國人民選出「對的總統（川普）」，習近平就不會對台灣動手。

MyGoPen發文表示，網傳影片所附字幕的完整內容，為「台灣，我有點能理解那種情況，如果你有合適的總統（領導人），戰爭就不會發生，我認為我們會安然無恙，我與習近平主席有着非常良好的關係，他深知我並不希望這種局面（戰爭）出現。」

MyGoPen分析，首先影片中文字幕使用「着」，也就是中國字體，台灣慣用「著」，由此可推論影片可能不是台灣的翻譯；其次，影片的中文字幕與英文字幕翻譯有落差，像I would equate it a little bit to that，網傳影片翻成「我有點能理解那種情況」，但正確翻譯應為「我覺得多少可以類比」。

再進一步比對川普談話的直播片段與逐字稿，MyGoPen表示，川普談及俄烏戰爭時說，That would have never happened had the election not been rigged, that would have never happened，中文翻譯為「要不是那場選舉被操弄，這一切絕不會發生。」那場選舉指的是2020年的美國總統大選，川普敗給拜登，未能連任。

提及台灣的話語是Taiwan, I would equate it a little bitto that. If you have the right president, I don't think it'll happen，中文應翻為「台灣，我覺得多少可以類比。如果你有個稱職的總統，我不認為這（戰爭）會發生。」

MyGoPen表示，從整段對話的語意分析看，川普談論烏克蘭是認為美國拜登政府造就俄烏現在局面，而原因是2020年的美國總統大選被「操弄」（rigged），他當時如果連任，烏克蘭被俄國入侵的事就不會發生。

MyGoPen指出，川普接續提及台灣時說「我覺得多少可以類比」，則是將台海與當時俄烏情況做類比，川普認為當初因為美國「選錯總統（拜登）」，普亭才會動手；但是當美國有了「對的總統（川普）」，習近平就不會動手，也不會發生戰爭。

MyGoPen表示，川普這句If you have the right president 的you指的是「美國人民」、非「台灣人民」；也就是說，美國人民選出對的總統，俄烏就不會發生戰爭，台海也不會發生戰爭。

此外，MyGoPen說，川普後續也表示，「我想我們會處理得很好。我跟習主席關係非常好。我不希望那種事發生。」還提到，「台灣受到日本及其他周遭國家很大的支持」。

川普過去也曾表示，只要他是美國總統，中國犯台的事就不會發生。2025年8月和11月，川普在接受福斯新聞與哥倫比亞廣播公司訪問時說，包括中國國家主席習近平在內的中方人士告訴他，只要他是美國總統，中國就不會對台灣採取任何行動。川普說，中方非常清楚侵台會有什麼後果。