快訊

川普稱與習近平「非常詳細」討論台灣 拒答兩岸衝突時是否保台

奶瓶刷造型登場！孫燕姿脫口「大家都變了」 哽咽告白逼哭4萬人

暗示賴總統不適任？MyGoPen闢謠：川普是指美國選對總統 習近平不會動手

中央社／ 台北15日電
美國總統川普。圖／美聯社
美國總統川普。圖／美聯社

近日網傳「川普暗示賴清德不適任」影片及訊息，查核平台MyGoPen（麥擱騙）今天發文，指川普是將台海與俄烏情況做類比，認為因為當時美國「選錯總統（拜登）」，普亭才會動手，但是當美國人民選出「對的總統（川普）」，習近平就不會對台灣動手。

MyGoPen發文表示，網傳影片所附字幕的完整內容，為「台灣，我有點能理解那種情況，如果你有合適的總統（領導人），戰爭就不會發生，我認為我們會安然無恙，我與習近平主席有着非常良好的關係，他深知我並不希望這種局面（戰爭）出現。」

MyGoPen分析，首先影片中文字幕使用「着」，也就是中國字體，台灣慣用「著」，由此可推論影片可能不是台灣的翻譯；其次，影片的中文字幕與英文字幕翻譯有落差，像I would equate it a little bit to that，網傳影片翻成「我有點能理解那種情況」，但正確翻譯應為「我覺得多少可以類比」。

再進一步比對川普談話的直播片段與逐字稿，MyGoPen表示，川普談及俄烏戰爭時說，That would have never happened had the election not been rigged, that would have never happened，中文翻譯為「要不是那場選舉被操弄，這一切絕不會發生。」那場選舉指的是2020年的美國總統大選，川普敗給拜登，未能連任。

提及台灣的話語是Taiwan, I would equate it a little bitto that. If you have the right president, I don't think it'll happen，中文應翻為「台灣，我覺得多少可以類比。如果你有個稱職的總統，我不認為這（戰爭）會發生。」

MyGoPen表示，從整段對話的語意分析看，川普談論烏克蘭是認為美國拜登政府造就俄烏現在局面，而原因是2020年的美國總統大選被「操弄」（rigged），他當時如果連任，烏克蘭被俄國入侵的事就不會發生。

MyGoPen指出，川普接續提及台灣時說「我覺得多少可以類比」，則是將台海與當時俄烏情況做類比，川普認為當初因為美國「選錯總統（拜登）」，普亭才會動手；但是當美國有了「對的總統（川普）」，習近平就不會動手，也不會發生戰爭。

MyGoPen表示，川普這句If you have the right president 的you指的是「美國人民」、非「台灣人民」；也就是說，美國人民選出對的總統，俄烏就不會發生戰爭，台海也不會發生戰爭。

此外，MyGoPen說，川普後續也表示，「我想我們會處理得很好。我跟習主席關係非常好。我不希望那種事發生。」還提到，「台灣受到日本及其他周遭國家很大的支持」。

川普過去也曾表示，只要他是美國總統，中國犯台的事就不會發生。2025年8月和11月，川普在接受福斯新聞與哥倫比亞廣播公司訪問時說，包括中國國家主席習近平在內的中方人士告訴他，只要他是美國總統，中國就不會對台灣採取任何行動。川普說，中方非常清楚侵台會有什麼後果。

習近平 川普 拜登 賴清德 台海

延伸閱讀

川普透露將和習近平談對台軍售 卓揆：在互信基礎上推進合作

川普稱與習近平「非常詳細」討論台灣 拒答兩岸衝突時是否保台

川普擬再攻伊 聲稱不會顧忌美國民眾經濟

川習會將討論對台軍售 恐踩美對台「6項保證」紅線

相關新聞

台灣恐迎挑戰？川習會落幕 國策院董事長分析「中共未來方向」吐憂心

川習會落幕，各界關切究竟達成哪些成果。國策研究院副院長郭育仁今天表示，川習兩人今年至少要見面4次，因此對於第一輪談判本來就不預期達成具體結果。總統府資政、國策院董事長田弘茂則擔憂，未來台灣要面臨的不是武統而是和統的問題，必然更棘手。

「台獨和平水火不容」 鄭麗文談川習會：確立台海新紅線

國民黨推出全新政論節目「KMT直球對決」，國民黨主席鄭麗文主持今日首播。適逢美中「川習會」，鄭麗文表示，川習可能重新定義大國關係與世界秩序，直接牽動台灣處境，「新紅線的確立帶來的是中美關係新時代的定位」，此紅線的核心即台獨與台海和平水火不容。

暗示賴總統不適任？MyGoPen闢謠：川普是指美國選對總統 習近平不會動手

近日網傳「川普暗示賴清德不適任」影片及訊息，查核平台MyGoPen（麥擱騙）今天發文，指川普是將台海與俄烏情況做類比，認...

川普稱「很快決定對台軍售案」 我外交部引台灣關係法強調：這是安全承諾

美國總統川普在離開北京的空軍一號上對記者表示，中國國家主席習近平對台立場非常強硬，他沒有做出任何承諾；此外，川普透露將在與「掌管台灣的人」談過之後，「在接下來不久做出決定（軍售案）。」外交部發言人蕭光偉表示，台美軍售不只是台灣關係法中對台的安全承諾，更是區域威脅的共同嚇阻，美方多次重申對台政策不變。

川習會落幕 林佳龍稱事前已沙盤推演：將確保台美關係穩定

針對近日國人朋友關心「川習會」美中互動情形與進展，外交部長林佳龍透過社群平台表示，外交與國安團隊早已針對各種情境完成事前沙盤推演，外交部持續密切掌握情勢，並與美方和理念相近國家保持良好溝通，確保台美關係穩定深化，並保障台灣的國家利益。

川普結束訪陸行 台灣議題會引爆中美衝突？學者點名4地雷

川習會落幕，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，就這次會談、僅數小時，美中怎可能就台灣議題達成共識，要看到下次川習會前及下下次，雙方能否有效管控分歧，要看美台關係會不會引爆美中問題；他點出台海可能爆發風險的4個因素，分別是美國對台軍售、賴清德總統過境美國本土、美台高層互訪（特別是美國高層官員訪台），以及美國政府會不會透過行政命令和立法方式來強化美台關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。