回應「川習會」 林佳龍：美對台政策未變

針對近日國人朋友關心「川習會」美中互動情形與進展，外交部長林佳龍15日透過社群平台表示，外交部持續密切掌握情勢，並與美方和理念相近國家保持良好溝通，確保台美關係穩定深化，並保障台灣的國家利益。

林佳龍提到，政府最重要的責任，就是確保國家利益、守護區域和平與繁榮，讓國人安心。在總統賴清德領導下，外交與國安團隊早已針對各種情境完成事前沙盤推演；在美中會談期間也持續掌握情勢發展，並即時向總統回報，確保政府能迅速、穩健地因應各種可能變化。

林佳龍指出，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也說明，美國歷經多任總統與政府，長期的對台政策沒有改變。美國政府也重申，反對任何迫使或強制改變現狀的行為，並強調破壞區域穩定，對美、中乃至全世界都極為不利。林佳龍說，這再次凸顯維持台海和平穩定不只是台灣利益，也是區域與全球的共同利益。

林佳龍提到，國內部分政黨與媒體卻藉「川習會」之際迎合中方論述，試圖將台灣未來導向必須透過「兩岸關係」才能解決，甚或製造「疑美論」與「疑台論」，企圖動搖社會信心，「這樣的說法不僅與事實不符，更無助於國家團結與安全」。

林佳龍強調，台灣已是「世界的台灣」，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，這是國際社會清楚認知的客觀事實，中國無權代表台灣在國際上做出任何主張。中國任何片面的政治宣示，或試圖將台灣納入中國設定政治框架的作為，都無法改變台灣是主權獨立的民主國家。

林佳龍重申，台灣始終是台海和平穩定的貢獻者與守護者，真正持續升高區域風險的，是中國近年不斷擴張的軍事行動與威權壓迫。直至今日，仍不斷有解放軍機艦在台海周邊活動，進行灰色地帶侵擾與軍事施壓。企圖改變國際秩序與區域和平穩定的中國，才是國際社會普遍關切的主要威脅來源。

林佳龍表示，台灣位居關鍵地緣戰略位置，也是國際社會負責任、可信賴的民主夥伴。未來，台灣將持續與美國及印太理念相近國家深化合作，強化自我防衛功能，共同守護台海及印太地區的和平、穩定與繁榮。