川普稱與習近平「非常詳細」討論台灣 拒答兩岸衝突時是否保台

美國CNN報導，美國總統川普15日表示，他在川習會期間與中國大陸國家主席習近平「非常詳細地」討論了台灣問題以及美國對台軍售。

川普搭乘總統專機空軍一號離開中國時，在機上告訴記者：「我們實際上很詳細地討論了台灣，還有對台軍售整件事。我會做出決定，但你知道的，我認為我們現在最不需要的，就是一場9500英里外的戰爭。」

川普也被問及若台灣和中國大陸發生衝突，美國是否會保衛台灣，川普拒絕直接回答，並稱習近平當天稍早也問了他同樣的問題。

川普說：「只有一個人知道這個問題的答案，你知道是誰嗎？那就是我，我是唯一知道答案的人。」

川普補充說，「習主席今天就問了我這個問題」，稱習近平當時問他美國是否會保衛台灣，「我說我不談論這件事」。