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川普稱「很快決定對台軍售案」 我外交部引台灣關係法強調：這是安全承諾

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
中國國家主席習近平（右）與美國總統川普。圖／美聯社
中國國家主席習近平（右）與美國總統川普。圖／美聯社

美國總統川普在離開北京的空軍一號上對記者表示，中國國家主席習近平對台立場非常強硬，他沒有做出任何承諾；此外，川普透露將在與「掌管台灣的人」談過之後，「在接下來不久做出決定（軍售案）。」外交部發言人蕭光偉表示，台美軍售不只是台灣關係法中對台的安全承諾，更是區域威脅的共同嚇阻，美方多次重申對台政策不變。

蕭光偉表示，外交部已注及川普總統的相關談話。相信各界都已清楚看見，川普政府上任以來，包括川普及魯比歐等美方高層已多次重申美國長期且一貫的對台政策沒有改變，以及強調對區域和平穩定和維持現狀的重視，迄今並已二度對台軍售，與我國及區域夥伴共同致力維護台海的和平與穩定。

蕭光偉指出，中華民國是主權獨立的民主國家，眾所周知，中國的軍事威脅，才是區域唯一的不安全因素；面對中國持續大幅擴張軍力，意圖在全球投射力量、解放軍機艦並不斷在台海周邊活動，進行各種灰色地帶與軍事騷擾威脅；唯有有效的共同嚇阻北京此當前區域和平穩定最大風險，才是確保區域和平穩定的關鍵；因此，台灣最重要也是唯一的任務，就是致力維持現狀，以及自我防衛的決心，捍衛2300萬國人的自由與民主，和確保台海安全穩定不受威脅破壞。

關於台美軍售，蕭光偉說，這不僅是美國明載於台灣關係法中對台的安全承諾，更是對區域威脅的共同嚇阻；我國感謝川普自第一任期以來，對台海安全的持續支持，上一批宣布的軍售金額更達歷史新高；台美緊密的合作一直是台海和平的基石；台灣作為防衛第一島鏈最重要的樞紐，以及推動全球經濟蓬勃發展的關鍵節點，將持續堅定捍衛區域現狀，並與美方等全球民主友盟強化合作，建立有效的嚇阻力量，共同因應威權國家對地緣安全、全球秩序與穩定帶來的風險。

外交部 習近平 台灣關係法 北京 川普 軍售 美國

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