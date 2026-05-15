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川普結束訪陸行 台灣議題中美沒共識？學者點名4地雷

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
中國大陸國家主席習近平（右）與美國總統川普。圖／新華社
中國大陸國家主席習近平（右）與美國總統川普。圖／新華社

川習會落幕，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，就這次會談、僅數小時，美中怎可能就台灣議題達成共識，要看到下次川習會前及下下次，雙方能否有效管控分歧，要看美台關係會不會引爆美中問題；他點出台海可能爆發風險的4個因素，分別是美國對台軍售賴清德總統過境美國本土、美台高層互訪（特別是美國高層官員訪台），以及美國政府會不會透過行政命令和立法方式來強化美台關係。

政治大學國際關係研究中心主任王信賢今天下午主持座談會，邀請專家學者分析剛剛結束的川習會對於區域局勢及兩岸關係可能帶來的影響。

東海大學政治系教授邱師儀表示，川習一定有談到美國對台軍售案，美中應該有達成若干共識，美國仍想對台出售第二波軍售項目，但可能會受到延遲。

邱師儀提醒，如果這次川普跑到中國去跟習近平談台灣軍購，打破六項保證，這會是很的的失守。張五岳說，川普都不在乎憲法和法律，還會在乎六項保證嗎？

張五岳表示，北京不會拿台灣議題來跟美國做主權和立場的交易，而是拿來避免誤判、管控分歧；不要擔心台灣會成為美中談判標的，北京要的是明確的底線。

張五岳分析，台海可能爆發的風險無非是軍售、賴總統過境美國、美台高層互訪（特別是美國高層官員訪台），以及美國行政部門和立法部門會不會透過行政命令和立法部門來強化美台關係。

台灣大學政治系教授張登及表示，從對台軍售、賴總統過境、美方官員訪台和美國新立法來看，要看美方會落實驗證到哪一步。

國關中心兼任研究員嚴震生表示，賴總統過境美國就是時間點問題，習近平九月訪美，或許十一月美國期中選舉後，川普選得還不錯就有可能；他說，美國一定會讓他賴總統過境，現在國民黨主席鄭麗文要訪美，美國一定會讓賴總統過境，這才平衡。

不過，過境地點可能會選在比較不敏感的地方，嚴震生說，不可能是紐約，邁阿密現在有川普的海湖莊園在附近，作為轉幾點的機會也不大，他研判可能是美國西岸或休士頓，如果是阿拉斯加對賴總統來說就很尷尬。

張登及表示，台灣議題對中國大陸來講是核心利益，但未必是急迫的宿命議題，不必用2027犯台時間表來自己嚇自己；台灣議題對美國來說也不認為是急迫和宿命的，不需要失控。

王信賢表示，面對這次川習會應該用全球一盤棋、大國多次博弈的角度看待，不會一次梭哈，今年國際活動還有中國大陸主辦的APEC和美國主辦的G20峰會，不只涉及美中，還包含美中俄，傳出俄羅斯總統普亭下周會訪問北京，都值得密切觀察。

政治大學國際關係研究中心主任王信賢（左三）今天下午主持座談會，邀請國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤（左起）、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、國關中心兼任研究員嚴震生、台灣大學政治學系教授張登及和東海大學政治學系教授邱師儀分析剛剛結束的川習會對於區域局勢及兩岸關係可能帶來的影響。記者張文馨／攝影
政治大學國際關係研究中心主任王信賢（左三）今天下午主持座談會，邀請國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤（左起）、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、國關中心兼任研究員嚴震生、台灣大學政治學系教授張登及和東海大學政治學系教授邱師儀分析剛剛結束的川習會對於區域局勢及兩岸關係可能帶來的影響。記者張文馨／攝影

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