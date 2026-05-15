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川普：不希望有人走向獨立 台不要期待美無條件軍事支持

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誰輸誰贏？彭博點名台灣「淪川習會輸家」 川普沉默任習近平撂狠話

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
中國大陸國家主席習近平（圖左）與美國總統川普（圖右）。美聯社
中國大陸國家主席習近平（圖左）與美國總統川普（圖右）。美聯社

美國總統川普在訪中期間，獲得他渴望的盛大排場，但未能獲得足夠協助，以因應伊朗戰爭帶來的混亂局勢，以及美國國內艱困的政治環境。但對某些人而言，這場峰會展現的友善場面與穩定氛圍，或許是此行最大成果。

以下是彭博資訊列出的「川習會」初步贏家與輸家：

贏家1：習近平

川普對中國政府釋出友善言論，並且未對習近平宣稱雙方已建立的「具建設性、戰略性且穩定關係」提出異議，為習近平帶來宣傳上的勝利。

習近平團隊的訊息操作也勝過白宮。習對台灣問題的相關發言，引發媒體廣泛報導，且報導多以北京立場為主軸。

贏家2：黃仁勳

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳原先並未出現在白宮邀請的隨行企業執行長名單中，但他13日現身阿拉斯加，與川普和馬斯克一同飛往北京。

儘管輝達晶片未必是本次峰會主要議題，但黃仁勳與總統面對面互動的機會，以及被納入代表團之中，都為他推動中國市場重新向輝達業務開放的努力，增添新的動能。

贏家3：VISA

川普向福斯新聞表示，他親自施壓習近平，要求中國對VISA開放龐大的支付市場。據人行資料，截至去年底，中國流通中的銀行卡達102億張，去年交易總額達963.6兆元人民幣（約142兆美元）。

贏家4：伊朗

美國官員出訪前明確表示，希望習近平同意對伊朗政權施壓，促其達成和平協議，但迄今未見成果。最終川普不僅公開讚揚中國早已表明的立場，甚至淡化了回收高濃縮鈾的重要訴求。

伊朗戰爭不但未如外界預料成為主導議題，現狀還可能有利於抗拒川普和平協議的伊朗。

輸家1：台灣

彭博指出，川普此行不想多談台灣，有別於習近平的做法。

習近平對川普說，台灣問題若處理不好，美中兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。白宮在關於川習會的聲明中，隻字未提台灣，但國務卿魯比歐隨後在電視訪問中表示，美國政策沒有改變。

輸家2：波音公司

外界原先預期，北京將向波音下定多達500架新飛機，但川普表示，中方承諾購買200架，已經比波音原本期待的150架多。

輸家3：共和黨眾議員

重大的農業或貿易協議，原有望替共和黨在期中選舉增添助力，但白宮官員表示，一項可能撤銷約300億美元中國非關鍵產業商品關稅的計畫，恐仍需數月行政作業才會正式上路。

貿易代表葛里爾表示，中國未來三年將採購數百億美元美國農產品，但受到採購時程影響，一些關鍵採購案要等到秋季才會敲定，導致期貨價格下跌。

川普也宣稱，習近平有意購買美國石油，但坦言雙方未敲定任何協議。

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