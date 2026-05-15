台灣恐迎挑戰？川習會落幕 國策院董事長分析「中共未來方向」吐憂心

川習會落幕，各界關切究竟達成哪些成果。國策研究院副院長郭育仁今天表示，川習兩人今年至少要見面4次，因此對於第一輪談判本來就不預期達成具體結果。總統府資政、國策院董事長田弘茂則擔憂，未來台灣要面臨的不是武統而是和統的問題，必然更棘手。

川習會落幕，財團法人國策研究院文教基金會邀集各界學者解讀川習會與台美中關係的發展。田弘茂指出，現在已經隱然可以看到，中國拋出的新政策方向是和平，未來台灣要面對的恐怕將不是武統，而是和統，可能反而更加棘手。他指出，武統必然會牽涉等美日介入，但和統卻是台灣內部的問題，看似沒有挑戰，但可能反而有更多挑戰。

前駐美代表高碩泰說，川普出發前，被外界視為被動、劣勢又無主場優勢，甚至被形容是雙手被綁著去北京，其中一手是美國國內的通膨、經濟、政治氣氛和期中選舉壓力；另一手是外在環境的俄烏戰爭、波灣戰事及荷莫茲海峽僵局。

不過他的商人背景展現絕不示弱，面對習近平強勢提及台灣問題，川普沒有任何聲明回應，隨即展現身後金光閃閃、身價超過1兆美金的大老闆，對北京展示他的經濟、科技和市場實力。當習近平要定錨大國關係時，川普想的是如何拿到更多訂單，雙方的目標南轅北轍，更顯示雙方的關係是互相依賴但互不信任。

亞太和平研究基金會執行長董立文認為，總結中共方面戰略退卻，對美緩和。中美貿易摩擦將是表面降溫、實質升級。他認為川普是展現強勢的談判姿態，在開場時就提出30位美國頂尖企業家，要求開放市場，就是直接使出殺手鐧。

他認為，川普對習近平提出台灣議題當場已讀不回，對媒體也相應不理，其實就是川普對習近平談台灣時的態度，假裝沒聽到。最後推出國務卿魯比歐說明台灣議題的說法，等於是各說各話，維持現狀。

郭育仁認為，外界本來就預期這次川習會不會有太多具體結論，本來就知道川習兩人今年至少要見4次面，除了這次北京行及習近平9月回訪外，還有11月的深圳APEC領袖會議及12月將在邁阿密舉行的G20高峰會，因此第一輪談判本來就不預期看到具體結果。

郭育仁指出，外界並沒有看到北京川習會談成採購美國農工產品訂單的實際數額，甚至芬太尼、稀土管制、美國對中高科技管制等都沒有具體結論，關於伊朗問題的結論「有講等於沒講」，更呼應本來就沒有具體結論可以期待。