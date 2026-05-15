「台獨和平水火不容」 鄭麗文談川習會：確立台海新紅線

國民黨推出全新政論節目「KMT直球對決」，國民黨主席鄭麗文主持今日首播。適逢美中「川習會」，鄭麗文表示，川習可能重新定義大國關係與世界秩序，直接牽動台灣處境，「新紅線的確立帶來的是中美關係新時代的定位」，此紅線的核心即台獨與台海和平水火不容。

中國國家主席習近平提出「台獨與和平水火不容」。駐紐西蘭前代表介文汲作為來賓，他表示，習近平在台灣問題上做新的紅線，中國大陸提出新的劇本，有很多中國大陸的要求，都跟台灣的形勢發展有關。大陸對台灣的做法已到了拐點，他解讀就是跟美國講清楚，如果台獨的話就是戰爭。美國最好在台獨的問題上，跟中國大陸要相向而行。

鄭麗文表示，過去中美關係多以建交三公報等既有架構作為基礎，但這次川習會顯示，中美可能正在進入新的架構與新的定位。她指出，介文汲所說的「新紅線、新劇本、新拐點」，都與台海局勢、台灣處境高度相關。她強調，這次國際社會關注的關鍵，就是美國是否會從過去「不支持台獨」，進一步更清楚表達「反對台獨」。

鄭麗文表示，「一中政策」與「反對台獨」為國民黨長期立場。中華民國憲法就是一中憲法，九二共識就是兩岸同屬一中；國民黨也從來都是反對台獨。若美國在台獨問題上排除更多模糊空間，將紅線畫得更清楚，反而有助建立美中和平穩定關係，這也如同九二共識與反對台獨有助於建立兩岸和平穩定關係一樣。

鄭麗文說，川習會所傳達的訊息，與國民黨近來主張完全符合。無論是希望美中合作、避免衝突，或是透過風險管理避免戰爭，核心都在於排除最危險的導火線。如果兩岸發生戰爭、軍事衝突，最危險的就是台獨傾向跟主張，只要把「不可能台獨、不會台獨、反對台獨」講清楚，風險就能被有效管理，台海才有可能迎來和平穩定。

鄭麗文表示，台灣不能只是坐等大國談判結果，更不能每天等著「天塌下來」，不知道哪一方會塌下來。台灣應該可以主導、可以有話語權，也可以扮演積極角色。她主動出擊，先與北京營造互信與友好氛圍，爭取台灣在國際變局中的主動權。

鄭麗文指出，川普抵達北京前曾公開表示，「如果台灣有一個合適的總統的話，兩岸就不會有戰爭的危險」，這句話差一點沒有點名賴清德總統」，這背後指出的正是台灣領導人錯誤的兩岸政策與方向，才是導致戰火風險升高的重要原因。台灣不能把所有責任都推給外部情勢，如果兩岸發生衝突，台灣起碼要負起一半責任，國家領導人更應該誠實面對錯誤路線帶來的風險。

鄭麗文批評，民進黨政府對川普動向一無所悉，與北京的溝通管道中斷，與白宮、華府間也缺乏順暢管道。賴清德不願意認真反省與調整民進黨的兩岸路線，才讓台灣陷入被動處境。

鄭麗文表示，民進黨嚴重錯判形勢，以為美國及西方社會圍堵中國，但事實證明，國際社會不可能走向自我毀滅。黃仁勳、馬斯克、波音及多位美國企業領袖隨行訪問北京，顯示美國企業高度重視中國大陸市場，誰不要中國大陸的市場？台灣不可能切斷與大陸貿易關係。

鄭麗文認為，美中若能確定「維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數」，對台灣就是好事。台灣不應期待美中衝突，更不應被推向戰火第一線；美中若能建立健康、友好的交流與貿易關係，台灣反而可能成為最大受益者。

鄭麗文表示，台灣人民不應被台獨與民進黨綁在一起，更不該被拖進戰爭風險。當然要分享和平紅利，全力避免戰爭的毀滅，符合台灣人民利益的選擇與戰略。賴清德上任至今仍陷「疑賴論」，不論是就職演說、元旦談話或國慶談話，都在兩國論路線上搖擺游走。