川習會後川普避談台灣 介文汲：美國一定變

美國總統川普會晤中國國家主席習近平，雙方會談超過2小時，各界關注川普是否在台灣議題轉變態度。駐紐西蘭前代表介文汲今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪，斷言「美國一定變」，檯面上不宣布也會有默契，會慢慢改變，因為川普知道中國大陸在反台獨上加碼要求美國表態，這是很現實的狀況。

介文汲指出，川普受到習近平嚴厲的警告，中國大陸要川普做出承諾，習近平警告美國，台灣的問題如果處理不好，中美關係有可能陷入摩擦或衝突，台獨和台海和平是水火不容，所以好好處理好台獨問題，是中美最大的公約數，美方現在還在找一個回應的方法，

介文汲表示，很多人認為美國「模糊」的基調不變，可是現在如果美國在台獨問題上沒有配合，川普需要中國大陸購買美國的大豆、牛肉、波音飛機等，還有企業希望中國大陸能夠進一步開放市場，可能無法達成，而川普已向很多樁腳和支持者開支票，說川普去中國大陸後，中國大陸一定會買。

介文汲提到，現在川普被問到台灣議題都不回答，一方面考慮到美國國內的軍工產業，另一方面中國大陸也在對川普施壓三點：第一個軍售不要再賣，第二個要很明確地公開主張反對台獨。第三個要支持兩岸以和平方式漸進統一。川普這次已經知道這問題迴避不了。中國大陸一定會說「好啦！我買你的飛機，可是台灣問題你還是要表態。」

介文汲分析，美國還是希望採取「模糊」態度，在中國大陸和台灣兩邊都賺錢，但大陸現在把台獨放到跟美國關係的首要問題，要美國一起遏止台獨。大陸這一次基本上就跟川普挑明了、攤牌了。川普還邀習近平9月訪問美國，要習近平「幫他助選」，讓美國人看到「最大咖」的大金主來了、老闆來了，對美國期中選舉帶來好的影響。