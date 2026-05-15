美中聲明凸顯差異 北京恐拿習回訪牽制對台軍售

華府將14日川習會定調為重啟貿易關係，北京則視為建立「戰略穩定」的開端，顯示雙方對美中關係看法差異仍大。分析人士另指北京可能利用川普邀習近平9月回訪當牽制對台軍售籌碼。

美國總統川普5月13到15日訪中，14日與中國國家主席習近平峰會。今天行程最後一天，兩人上午茶敘，接著工作午宴，川普15日中午後離開北京。

紐約時報指出，習近平今天上午邀川普到中南海，回報2017年訪美時川普在海湖俱樂部的接待。中南海在清代是皇家園林，中共建政後自1950年代起成為中共領袖居住與辦公的封閉式總部，鮮少在此接待外國領袖。

川普2017年訪問北京時未到中南海。復旦大學美國研究中心學者沈丁立表示，安排在中南海會面可凸顯川普與習近平之間的私交。

川普在中南海時向媒體表示，他們已達成「極棒的貿易協議」，但未說明細節。

華爾街日報指出，美中雙方對川習14日會談所發布的聲明措辭均謹慎、都避免直接表露分歧。白宮的說法峰會形容為務實的貿易重啟，而北京則描繪為建立為期多年「戰略穩定」架構的第一步。

白宮凸顯美國企業進入中國市場的機會及中國對美投資。美方的會談紀要還包含雙方同意荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）「必須保持開放」，伊朗「不得擁有核武」。川普並於14日晚間中方所設的國宴上邀請習近平9月24日到白宮國是訪問。

中方發布的聲明則著重於控管分歧、設定競爭界線，定位為建立「建設性戰略穩定關係」的雙邊架構，以牽制美國國內主張對中國更強硬的勢力。

華爾街日報認為綜合來看，這顯示習近平有意在川普剩餘任期內形塑更可預測的美中關係，希望做到讓川普承諾美國自我克制－不突然加徵關稅、不貿然祭出制裁、也不在北京的紅線議題上進行所謂挑釁。

分析人士指出，北京試圖透過將台灣議題明確與美中雙邊戰略穩定架構綑綁，來界定雙方關係規則。

華府智庫「亞洲集團」（Asia Group）合夥人、前美國資深外交官康達（Daniel Kritenbrink）說：「這形同告訴美方你不能一邊想建立具建設性的戰略穩定，一邊又處理不好台灣。我們不會讓你全拿。之後當中方不滿美方某些作為時，就會藉此說事，拿來指美方破壞兩國領袖共識。」

川普昨於川習會後於天壇被媒體問到有無談及台灣時未予回答；美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）14日會後接受美國國家廣播公司（NBC）專訪表示，美對台政策至今沒有改變，對台軍售議題並非川習會討論重點。

然而川普邀請習近平9月24日訪問白宮，分析人士認為北京也可能利用這項訪問承諾作為施壓手段，拖延包括對台軍售等一些不樂見華府作出的決策。