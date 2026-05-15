「川普更需要習近平」 陳以信：台灣變美國戰略棄子風險升高

「川習會」登場，國家政策研究基金會今舉辦「『川習會』對台美中關係之影響」記者會。國民黨前立委陳以信表示，「川普需要習近平」大於「習近平需要川普」，在不對等的需求關係裡，台灣變成川普戰略棄子的風險升高，美方對國民黨主席鄭麗文和平路線有興趣，延續馬英九政府路線，有助於國民黨重返執政。

國政基金會資深國政顧問曾復生提出建議，朝野都要堅定中華民國民主憲政體制的立場，防範內耗、內亂、被侵略的危險。有立國精神的基礎，內耗就可避免，軍隊不會亂，社會基本上就不會亂，同時可防範中華人民共和國對台灣的侵略，也會成為台海兩岸趨吉避凶的最大公約數，因習近平也表示台海和平穩定是中美關係的最大公約數。

曾復生指出，要發展台美經貿科技跟軍事安全同步提升的具體方案；運用多元管道，向中共當局呼籲維護台海和平穩定是兩岸共同的責任，不是台灣的責任，也不是北京的責任，而是兩岸共同的責任。

陳以信說，習近平一上桌就梭哈，提出「修昔底德陷阱」，要求川普妥善處理台灣問題，這就是把台灣議題放在美中關係的核心裡，甚至暗示中國會不惜為了台灣問題開戰美國，所謂衝突有軍事衝突或各種衝突可能。習近平目的在看川普的底牌，川普則是蓋牌不回。川普跟習近平在台灣議題上仍存有歧異，目前沒有美中第四公報。未來可能有「一個台灣，各自表述」，存在不同說法，但符合美國戰略利益。

陳以信說，川普、習近平都需要美中維持穩定，而川普更加需要。川普此刻提出9月24日邀請習近平夫婦訪美，表示要把現在成功的川習會延伸到9月24日，形成「兩點一線」，為期中選舉準備、打強心針。他直言，美國從雷根政府以來的「六項保證」已鬆動，台灣議題在川習會當中正式跟美中議題掛鉤，對台灣是相當大的風險。可觀察美國近日會不會發布第二波軍售。

陳以信認為，「川普需要習近平」大於「習近平需要川普」，在不對等的需求關係裡，台灣變成川普戰略棄子的風險升高。川習會主旋律是和平穩定，有利鄭麗文訪美，基於美中關係走向穩定。鄭麗文訪美，行政部門接見層級有提高的可能，美國智庫學者、國會的參、眾議員對鄭麗文的和平路線會更有興趣，拜會次數也可能增加。鄭麗文路線明顯延續馬英九政府路線，會是和平保台的正確路線，有助於國民黨重返執政。

國政基金會執行長張顯耀點明，這次川普跟習近平兩個人單獨相處的時間比以前元首談判的時間要來得多；陸軍退役中將、前立委帥化民表示，表示美國一直沒有表態的東西談不攏，那就是台灣問題。

帥化民談及我國對美軍購議題，說他擔憂美方給我方不能用的庫存品，錢拿走了，卻對保台的實力一點效果都沒有。