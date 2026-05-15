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帥化民：美中共管台灣問題 鄭麗文訪美有意義

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
陸軍退役中將、前立委帥化民。記者屈彥辰／攝影
陸軍退役中將、前立委帥化民。記者屈彥辰／攝影

美國總統川普訪陸，會晤中國國家主席習近平，牽動台海局勢。國家政策研究基金會今舉辦「『川習會』對台美中關係之影響」記者會，陸軍退役中將、前立委帥化民表示，他認為「美中共管台灣問題」，在共管架構下，國民黨主席鄭麗文訪美有意義。

帥化民表示，為何賴清德總統要講「5月到了，海馬士再不買就沒有了」，做生意的有這樣嗎？以為美國過了這期就不能再賣嗎？他講到川習會，他說，川普跟習近平做了一場非常華麗的表演：和諧、框架。美國注重的是實力，中國注重的是鬥而不破的框架，關稅、利益等早都談好了。他的結論是：「美中共管台灣問題」。既然是共管，台灣還要選邊嗎？「抗中保台」就是準備打仗。

帥化民說，若「親美就可保台」這迷思還在的話，不管軍購是3800億、8000億、1.25兆，都是假的，這是把台灣血汗錢撈光。他提出五個「不知道」，不知道賣不賣，不知道什麼時候賣，不知道買的東西能不能用，不知道什麼時候到貨，以及根本不賣。賴清德搞「台穹」，美國對金穹編6兆多美元，民間算出要38兆美元才做得出來，以色列7成防空系統飛彈造價昂貴，但7成防護網都攔不住現在的無人機、超音速飛彈，美國至今無法突破科技，金穹建不起來，我方能花38兆美元建台版鐵穹嗎？

帥化民也說，民進黨主張「AI擊殺鏈」，AI功能是整合資訊並快速運算並找出有用的，但台灣有衛星、星鏈嗎？台灣一斷電，網路就斷，資訊從哪裡來？沒有這些資訊，AI能做什麼？現在政府講的東西都是務虛的。

鄭麗文6月即將訪美。帥化民認為，既然是在共管的架構下，維持台海和平，鄭麗文去是有意義的，因美國鷹派已被壓制。美國永遠的敵人就是能夠挑戰美國的敵人，不要指望美國跟中國是真的結拜成盟友。川普任期剩2年，且有「TACO」習慣，中國大陸也沒有抱很大的希望，中國大陸也要應付國內民意「武統台灣」，唯一主張和平的是懂得大國博弈的習近平而已。台灣也迷思美國可保護台灣，搞成政黨爭論不休，這類爭論毫無意義。

政治大學經濟系特聘教授林祖嘉說，川普的美國期中選舉壓力大，再加上伊朗、美國通膨問題，當然希望可以馬上看到成效。中國大陸對美出口依賴逐漸下降。習近平對美國市場的需求壓力不大，可能較需要的是科技方面放鬆，而更關鍵的仍是台灣問題。

川習會 帥化民 習近平 鄭麗文

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