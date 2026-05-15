美未提川習會談台灣 學者：不讓中國有誇大詮釋空間

中國國家主席習近平14日在川習會上指台灣議題是「中美關係最重要的問題」，但白宮會後摘要未提及台灣。學者林泉忠分析，最大的可能是美國總統川普「聽聽就算了」，未做回應，不讓中國就有誇大詮釋的空間。

「川習會」14日上午舉行，據新華社報導，習近平在會中指出，「台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。台獨與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題」。

但在白宮發布的會議摘要中，未提到習近平針對台灣的發言。在中國官媒新華社發布的川習會詳訊中，有關川普發言部分也沒有涉台相關內容。

東京大學東洋文化研究所特聘研究員林泉忠接受中央社訪問時指出，從白宮聲明沒有提到台灣來看，最大的可能性是當習近平談到台灣時，川普「沒有表態」，避免因為台灣議題與中方產生衝突，影響會議氛圍；川普不希望讓台灣議題影響到他此行更在意的經貿、關稅等問題。

林泉忠分析，「即使川普有針對台灣議題表態，也是表達美國政策沒有改變」。因為如果川普講了「北京喜歡聽的話」，無論是反對台獨、不支持台獨，或是台獨不會發生等，假設有這種話，北京一定會寫出來。

他舉例，日本前外相上川陽子在2024年與中國外交部長王毅在寮國會談後，中方發布消息指「日方堅持一個中國的立場沒有任何改變」。之後上川開記者會指出中方發布內容未正確地表達日方的發言，說法不正確。

林泉忠說，對於這類涉台訊息，北京慣有的做法是「巴不得把它誇大」，而中方釋出消息沒有提及川普對習近平談論台灣的回應，最大的可能性就是川普「聽聽就算了」，甚至可能連「知道了」都不講。因為「知道了」某種程度上是理解、接受的意思，中國就有誇大詮釋的空間。

關於這次川習會習近平涉台發言，外界普遍認為比以往更加強硬、嚴峻，林泉忠則認為沒有突破性或更進一步的東西。他指出，這是中方主場，中方不可能不利用這個機會表達自己的立場，川普多少也會給中方面子。

林泉忠指出，習近平提到「維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數」是一個蠻新的說法，「但對台灣不是壞事，因為習近平不是單獨來處理台灣問題，習近平是說跟美國一起合作」。

林泉忠說，整體而言，這次川習會對兩岸關係而言不太有影響，因為川普沒有表態，意味著川普沒有講什麼話來牽制民進黨政府，國民黨也很難做文章。

對於這次川習會，外界分析表面有中美關係好轉的跡象，林泉忠指出，其實就是「各取所需」，雙方都會說這趟旅程非常成功。但參考2017年川習互訪後、美國2018年隨即發動中美貿易戰的歷史，「川普想要翻臉，隨時都可以翻臉，假設川普認為翻臉對他的選票是有幫助的話，他就會去做了」。