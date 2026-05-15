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習近平稱「台獨與台海和平穩定水火不容」 綠：台灣前途不容說三道四

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團今上午在議場前回應時事。記者張曼蘋／攝影
民進黨立院黨團今上午在議場前回應時事。記者張曼蘋／攝影

美國總統川普與中國國家主席習近平昨在北京會面，習近平在會中提及「台灣問題是中美關係重中之重」、「台獨台海和平穩定水火不容」。民進黨團幹事長莊瑞雄表示，中國看來是維持一貫主張，話也沒有說死。莊瑞雄強調，台灣不可能放棄民主來遷就中國，台灣作為主權獨立國家，前途不容中國說三道四。

莊瑞雄今受訪時表示，從過去只要中美兩國的領袖會談時，台灣議題免不了都會浮上檯面，國際上都會去關注，昨天習近平講這些話時，川普也是維持調調好像也不太理習，習近平說台獨跟台海的穩定是水火不容，這看起來是維持的過去中國一貫的主張。

莊瑞雄指出，但習近平也講一句話「台獨跟台海和平是水火不容」，但習也說，台海的和平穩定是中美最大的一個公約數，「也就是說話這個都沒有講死了」，這次中美間的談判，以現在來看的話，還是比較聚焦在於整個中美間的經貿大戰後，雙方經貿之間怎麼樣的往來。

莊也提到，習近平形容此次會談「獲得總體跟平衡的積極成果」，但實際代表什麼意義仍待觀察，看起來也是滿正面，中國方面認為在與川普會談中，經濟層面取得一定成果，但美方怎麼看，外界目前還無法確定。至於台灣問題及軍購議題是否會在後續談話中進一步浮現，民進黨團作為執政黨，會持續嚴密關注。

莊瑞雄說，台灣民眾早習慣整個自由民主的憲政體制，要台灣的民眾去放棄掉得來不易的民主生活方式，來遷就中國的體制，這是不可能，「台灣的前途其實只有2300萬人民才有辦法來做決定，台灣經過這麼多的不同黨派與人民的努力，「兩岸互不隸屬是當代人的DNA」，台灣就是一個民主自由的憲政體制，就是一個主權獨立國家，「我們的前途，不容中國或不容外界來說三道四。」

至於媒體追問，美國務卿盧比歐受訪稱，美國對台政策沒變，稱中國可能偏好讓台灣自發性加入中國。民進黨立院黨團書記長范雲表示，盧比歐轉述的是中國和習近平的想法，對習近平跟中共而言「打台灣不如買台灣」，買了台灣之後，台灣自發性的被統一，講得是中共的選項。

范雲說，最重要的是盧比歐再三重申對台灣的支持不會改變，之前也已講這是一個長期的制度性的關係，包含台灣關係法等等，我方絕對密切注意，緊盯習近平會不會拿藍白沒有完整支持軍購條例，拿來說台灣人不支持強化國防。而台灣作為亞太地區重要盟友，該做好的工作就是強化不對稱戰力，強化盟友跟我方共同討論、在此時此刻最應該要做到的1.25兆完整規畫。

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