藍智庫川習會民調 對美不信任高於信任 過六成挺鄭麗文「和平繁榮鏈」

美國總統川普、中國國家主席習近平會面，政治效應牽動台海。國家政策研究基金會今公布「川習會與台美中關係」最新民調，對美國不信任為41.0%高於信任36.4%，44.3%主張美中等距，43.5%支持親美和中，80.3%支持協商和平解決兩岸問題。國民黨主席鄭麗文日前提出建立「和平繁榮之鏈」，有65.0%支持。

關於民眾對美國的信任度，不信任度為41.0%（不太信任22.7%，完全不信任18.2%），信任度36.4%（非常信任10.1%，還算信任26.3%）。

關於美中台關係的理想距離，認為與美國更靠近為27.4%，認為與中國大陸更靠近為12.5%，與美中保持相同距離為44.3%。值得注意的是，20到29歲族群有64.8%主張應保持美中等距。

關於「親美抗中」和「親美和中」，支持「親美和中」者達為43.5%，支持「親美抗中」為23.5%，未表態者為33.0%。20到29歲的族群中，支持「親美抗中」者為36.0%，低於支持「親美和中」的45.3%。

認為美中「合作」或「對抗」對台有利？ 認為「美中合作」有利者為36.2%，認為「美中對抗」有利者為34.4%，未表態者為29.5%。

是否擔心川習會影響台灣利益？不擔心者為53.0%（不太擔心32.6%、完全不擔心20.4%），擔心者為35.0%（非常擔心9.2%、有點擔心25.9%）。

兩岸問題是否應由雙方協商和平解決？有80.3%的民眾同意兩岸問題應由雙方協商討論，以和平方式解決，非常同意為43.0%，還算同意為37.4%；不同意為10.0%（不太同意為4.2%，非常不同意為5.8%）。9.7%未表態。

是否同意建立「和平繁榮之鏈」取代區域對抗？65.0%同意應結合日、韓、台、中國大陸及東南亞，建立和平繁榮之鏈以取代區域對抗，非常同意為25.3%，還算同意為39.7%；不同意為16.7%（不太同意8.7%，非常不同意8.0%）；未表態為18.3%。值得注意的是，20到29歲族群的支持度最高，為77.4%，而70歲以上支持度最低（49.1%） 。

訪問時間為2026年5月11日至5月14日。調查方法為人員電話訪問。有效樣本為1075位20歲以上台灣民眾。抽樣誤差95%信心水準下，抽樣誤差為±3.00個百分點以內。資料處理依性別、年齡、教育程度、縣市等變數進行加權。