川習會後建議國安團隊？ 蔣萬安：有必要維持兩岸溝通交流

台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告，國民黨議員關心「川習會」，議員秦慧珠質詢時問蔣萬安，有什麼建議給國家團隊，蔣萬安說，不只是美方的溝通管道，維持兩岸之間的溝通跟交流也是必要的，避免任何的誤判造成區域情勢的緊張。

秦慧珠指出，「川習會」在閉門會議中，習近平說台獨與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之處理台灣問題，美國的資深官員事後說，美中在雙邊會中針對台灣問題重申彼此長久以來的立場：美國對台灣的長久立場就是「不支持台獨」，市府是不是支持美國的立場？不支持台獨，反對台灣跟大陸任何一方主動改變現狀？

蔣萬安指出，這次川習會後，大家非常關注，他也注意到就是美國財政部長貝森特也有表達一些說法，他說接下來川普總統應該會對台灣議題表達一些說法，這個才是國安團隊、中央政府各部會要密切追蹤的。

秦慧珠說，有給國安團隊一些建議？蔣萬安說，維持整個區域和平的穩定，而且要充分掌握相關的訊息；不只是美方暢通的溝通管道，包括維持兩岸之間的溝通跟交流也是必要的。