美冷回習近平台灣議題 學者：雙方默契 不會公開川普給哪些讓步

美國總統川普、中國國家主席習近平會面，後續政治效應牽動台海。習近平指出「台獨跟和平水火不容」，政治大學外交系兼任教授李明說，兩岸政治、經濟跟軍事的比例懸殊，台灣禁不起另一場軍事動盪，抗中只會讓兩岸關係走向無可管控的地步且兵凶戰危。談及美中是否觸及對台軍售，他說，美中之間有些默契，不會在公開的場合講，川普給了哪些讓步。

「川習會」舉世關注。李明今日受訪表示，習近平講「台獨跟台海和平、安全水火不容」，看起來是給川普當頭棒喝。川普心裡可能也有態度，但習近平的當頭棒喝對全世界來說，包括對美國、台灣來講，都是明顯警告。

李明說，雖然這次沒有談到很多，但用台灣議題給美國設定紅線，不能再像過去一樣支持台獨。昨天雖然沒有談到軍售，可能美中之間有些默契，不會在公開的場合講，或是讓世人知道，到底川普給了北京哪些讓步。

李明說，習近平講「和平跟台獨水火不容」，既是說給川普聽，也是說給賴清德聽的，這像「敲山震虎」，對這樣趨勢要小心謹慎，有關台灣的生存跟發展的安全，賴政府不能不對這次川習會進一步了解。「沒說的，遠比說出來的還要多；沒說的，遠比說出來的更重要。」

關於美中聲明的差異，李明分析，美國將重心放在未來的科技合作，以及美國要賺錢、做生意，需要中國大陸幫忙。但是台海議題，特別是中共反台獨的相關說法，白宮的資料跟談話稿並沒有放進去，這像「諱莫如深」。不清楚川普未來會再發表哪些我方現在不知道的東西。川普本就是難預測的人。川普也讓大家覺得，川普所丟出來的炸彈讓人無法接受或無法控制。「我們都面臨這樣奇怪的美國總統，大家只能承認現實。」希望美國能夠注意到，台灣民意是希望兩岸能夠和平發展，不要有任何戰爭。

李明坦言，兩岸政治、經濟跟軍事的比例懸殊，台灣禁不起另一場軍事動盪，更不用說戰爭。川普對很多的事情，都是以後一件件繼續說出來，我方只有小心謹慎應對。當然希望我方政府能快速回應且積極回應，預想哪些情況會出現，才能確實保證台灣安全。

李明說，很多國家包括台灣都說主要想法是「維持現狀」，但美國的「維持現狀」是維持兩岸繼續分裂，繼續向台灣出售武器，希望中國大陸不要動武。中國大陸所謂的維持現狀，是希望兩岸能維持和平發展，台灣不要走極端，勿亮出台獨底牌。賴清德政府不應尋求冒險，任何冒險都是令千萬人的生命財產都受到損害，國家元首有責任要維持自己國家的和平與安全。

李明說，抗中只會讓兩岸關係走向無可管控的地步且兵凶戰危，大陸對台灣早已不耐，而抗中也在分化國內不同的勢力，抗中保台、去中、反中等均非維持現狀，而是快速走向台獨。我方現狀是基於中華民國的法統，基於兩岸人民關係條例，基於兩岸共同促進和平發展的嚮往。