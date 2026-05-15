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冷對習近平台灣問題 林濁水：川普交易性格未變 發現核心價值

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片

川習會」昨天登場，美國國務卿魯比歐在北京接受專訪時指出，美國長期對台政策未變，且川普政府持續對台軍售，軍售議題並非美中峰會重點。民進黨前立委林濁水表示，川普正逐步發現台灣在經濟地緣和軍事地緣政治的價值核心性，必須改變看法才符合現實主義原則。

林濁水指出，盡管習近平不假詞色，但川普沒有答應軍售限制，沒有承諾反對台獨，甚至不支持台獨都不提。是川普改變了交易的天性了嗎？不是，那是不可能的。

林濁水說，事實是一路走來，一步步發現台灣在經濟地緣政治和軍事地緣政治上價值的核心性，川普必須改變看法才會聰明地符合現實主義的原則。更何況，當習近平愈強調台灣是中國核心價值的核心時，從最粗淺的交易邏輯出發，大幅提高台灣在美國價值觀中的核心性也符合人常情。

川習會 林濁水 川普

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