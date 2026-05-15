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盧比歐指美對台政策沒有改變 林佳龍感謝美方支持

中央社／ 台北15日電

美國總統川普昨天與中國國家主席習近平會談，美國國務卿盧比歐會後表示，美對台政策至今沒有改變。外交部長林佳龍感謝美方多次說明對台海和平穩定的支持與重視，並再次重申對台政策沒有改變。

川普（Donald Trump）昨天與習近平在北京人民大會堂東大廳進行會談，歷時大約2小時15分鐘，盧比歐（Marco Rubio）、美國戰爭部長赫格塞斯（PeteHegseth）等人也一同在場。

外交部上午發布新聞稿指出，持續密切關注美中互動情形，並注意到盧比歐昨天在北京針對「川習會」情形的專訪中，再次強調美國歷經多任總統與政府的長期對台政策沒有改變，川普政府上任後也持續對台軍售，當天的會議上軍售議題則非雙方討論的重點，盧比歐也再次重申美方反對任何迫使或強制改變現狀的行為，以及強調破壞區域穩定對美、中乃至全世界都極為不利。

外交部也注意到盧比歐提到中國大幅擴張軍力的目的不僅針對台灣，更是為在全球投射力量；直至今日，解放軍機艦仍不斷在台海周邊活動並進行各種灰色地帶與軍事騷擾威脅，在在顯示北京是當前區域和平穩定的重大風險。

林佳龍感謝美方多次說明對台海和平穩定的支持與重視，並再次重申對台政策沒有改變；台灣作為國際社會負責任的一員，將持續強化自我防衛能力，並堅定和美國等所有熱愛自由民主的國家合作，共同維護台海與區域的和平、穩定與繁榮。

盧比歐 習近平 川習會

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