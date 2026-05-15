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川習會台灣議題美中各表 江啟臣提醒：注意「共管」默契的可能

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院副院長江啟臣。圖／聯合報系資料照片
立法院副院長江啟臣。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普和中國大陸國家主席習近平昨天上午在北京人民大會堂東大廳舉行峰會，相較於中方，白宮對外釋出會談摘要，通篇未提台灣。立法院副院長江啟臣表示，要對賴清德總統和執政團隊提出兩個提醒，除了注意美中「共管台灣」默契的可能，還要看川普日後對涉及台灣的事務會怎麼做。

江啟臣昨天接受「POP大國民」節目專訪，與代班主持人鈕則勳談及「川習會」相關議題。江啟臣指出，首先第一個提醒是，特別注意美中「共管台灣」默契的可能；第二個則是對習近平所指的台灣議題，美國官方的紀要內容雖並未提到川普針對台灣議題的回應，但聽其言不如觀其行，與其看官方文件怎麼回應台灣議題，不如看川普日後對涉及台灣的事務會怎麼做。

江啟臣指出，美中雙方在官方聲明上各取所需，白宮絕口不提台灣、中方則大篇幅處理台灣問題，這顯示雙方重點沒有完全對接；然而，美中即便沒有在文字上聚焦，但仍必須極度警惕美中私下是否會形成某種「共管或約束」台灣的實質默契。

江啟臣說，就算白宮的紀要內容目前沒有提到對台灣議題的回應，但觀察的重點應是細膩地從美方、特別是川普後續在政策、做法與美台實質互動中，川普實際的作法上，來進行前瞻性的風險沙盤推演。

川習會 江啟臣 鈕則勳

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