【專家之眼】北京宴席上的提拉米蘇與沉默

五月中旬的北京，美國總統川普踏上了近十年來美國元首首次訪問中國的旅程。峰會前夕，外界目光幾乎全聚焦在關稅、稀土、芬太尼、AI這些硬梆梆的經貿議題上。但真正令人屏息的，始終是那個沒有被大聲說出口的名字，台灣。

習近平在峰會開場就拋出了措辭犀利的警告，表明若台灣問題處理不當，兩國關係將面臨「衝突乃至對抗」的風險。這番話語在外交辭令上已算是相當直白。川普的回應耐人尋味，他告訴記者這場會談「很棒」，並說「中國很美麗」，面對追問台灣的問題時，則選擇了沉默。這個沉默，究竟是一種策略性的保留，還是一種漫不經心的迴避，恐怕連他身邊的幕僚也說不清楚。

有趣的是，峰會的周邊場景幾乎比峰會本身更吸引眼球。國宴菜單上出現了提拉米蘇，這道需要以濃縮咖啡浸泡手指餅乾的義大利甜點，出現在一個據說一滴咖啡不沾的美國總統面前，顯得格外違和。中國軍樂隊演奏了「YMCA」，那首被川普選為競選神曲的歌。伊隆·馬斯克帶著正在學中文的六歲兒子出席，把外交場合變成了親子教育現場。而整場談判桌兩旁，竟然清一色是男性，沒有一位女性代表出現在協商桌上。

這些細節固然令人好奇，但真正值得深思的，是這場峰會映照出的地緣政治現實有多麼嚴峻。

台灣問題從來不只是外交修辭的攻防。北京長期以來把改變台灣問題的「措辭」視為優先目標，即便無法立即取得實質政策轉變，只要從美國領導人口中得到哪怕一句曖昧含混的話語，也足以在國際輿論場上加以放大、渲染成對北京有利的表態。這種語言陷阱的危險性，正在於它不需要白紙黑字，一個不精準的「我認為…」就可以成為北京日後大書特書的素材。對整個印太地區的盟友來說，美國的每一句話都在被仔細解讀。任何模糊，都可能被詮釋為讓步。

台海一旦爆發衝突，美方軍事分析人士早已指出，若美軍介入台灣防衛導致中共政權存亡受到威脅，北京不排除率先動用核武器。這不是危言聳聽，這是五角大廈自己的評估報告所揭示的判斷。在這樣的現實面前，兩位領導人在酒席間高談「建設性夥伴關係」，卻對核武管控一事輕輕略過，未免顯得太過輕率。

從那些長期被夾在美中兩強之間的中小型國家看這場峰會，又是另一番體悟，大家此刻正像精算師一樣仔細研讀北京和華盛頓之間的每一個動作。如果連美國自己都無法真正與中國脫鉤，如果美國總統自己都親赴北京、大啖北京烤鴨、稱頌習近平是偉大的領袖與朋友，那麼一些中等國家，憑什麼要為了配合華盛頓的地緣戰略而犧牲自身的經濟利益？這是各國領導人心中一個非常務實、也非常難以辯駁的問題。美國的信用，不只靠條約，更靠行動。川普的親中姿態，在鞏固美中關係的同時，也在悄悄稀釋美國和盟友的關係，也讓盟友不得不想辦法加強與中國的關係。

這次峰會當然有其成果，雙方在農業採購、荷莫茲海峽航行自由、人工智慧對話等議題上取得了一定共識。但大國外交的本質，從來不只是談成了什麼，更在於沒有說清楚的事留下了多少隱患。台灣的地位沒有被釐清，核武競賽的管控架構沒有被建立，美中之間的「管理性穩定」說到底是一種戰略模糊的另一種包裝。

宴席散了，提拉米蘇吃完了，軍樂隊的「YMCA」曲聲也消散在北京的夜色中。但那些被精心迴避的問題，一個都沒有隨之消失。它們靜靜等在那裡，等待下一次危機來逼迫我們回答。