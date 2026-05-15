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專家：習近平說重話、川普沉默以對 是台灣能盼到的最佳結果

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美國總統川普14日晚間在北京國宴上舉杯。有專家認為，川普對習近平台獨問題的強硬表態沉默以對，可能是台灣能盼到的最佳結果。美聯社
美國總統川普14日晚間在北京國宴上舉杯。有專家認為，川普對習近平台獨問題的強硬表態沉默以對，可能是台灣能盼到的最佳結果。美聯社

美國總統川普與中國國家主席習近平在北京舉行峰會後，川普對台灣問題異常低調，未公開回應相關提問，白宮會後聲明也未提及台灣。英國《衛報》分析，對原本高度焦慮的台北而言，這種「沉默」反而可能是目前最好的結果。

川習會舉行前，外界普遍擔心，向來重交易、風格難以預測的川普，可能在會談中動搖華府長期對台支持，以換取中國在貿易或伊朗問題上的合作。台灣因此被視為這場峰會中的「焦慮旁觀者」。

不過，川普14日會後雖形容與習近平的會談「很棒」，卻刻意避開台灣議題。相較之下，習近平則在會前公開對台灣問題採取強硬態度，強調「台獨」與台海和平「水火不容」，並警告若處理不當，美中可能「碰撞甚至衝突」。

智庫大西洋理事會全球中國中心研究員宋文笛指出，習近平這次語氣「對高峰外交而言異常強硬」，目的是向川普明確傳達：台灣問題仍是北京「紅線中的紅線」。宋文笛形容，北京對川普釋出的訊號是：「台灣問題處理得好，我們是朋友；處理不好，很快就可能變成敵人。」

面對習近平發言，台灣外交部迅速回應，強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。不過除了這類例行性表態外，部分分析人士認為，台北私下其實對峰會結果感到鬆一口氣，尤其是華府沒有在公開場合談論台灣。

國際危機組織（International Crisis Group）中國問題資深分析師楊晧暐（William Yang）表示，對台北而言，「最好是盡量少提台灣」。他指出，台灣寧可完全不被提及，也不希望台灣以偏離美國長期政策的方式出現在川習會中。楊威廉認為，15日第二天會談焦點更可能放在貿易與投資協議，而非台灣議題。

川普訪中前，北京原本預料會要求美方停止對台軍售。中國視台灣為其領土一部分，從未放棄以武力統一；美國則長期維持「戰略模糊」政策，承認中國對台主張但不予背書，並持續對台出售武器。中國國台辦會前也再次批評美台軍事往來，反對華府對台軍售。

去年12月，川普政府宣布規模110億美元（約新台幣3520億元）對台軍售案，引發北京不滿；另有約140億美元（約新台幣4480億元）軍售方案，據報已等待川普批准數月。與此同時，台灣立法院日前才剛結束長達16個月的僵局，通過縮水版250億美元（約新台幣8000億元）國防預算，為相關採購鋪路。

部分觀察人士原先猜測，川普可能因需要中國協助處理伊朗戰爭，而在台灣問題上對北京讓步。不過，中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正認為，從習近平這次談話方式來看，北京未必希望把台灣直接納入美中交易框架。黃介正指出，習近平沒有公開要求川普在台灣問題上作出具體承諾，因為若這麼做，反而會讓外界覺得「台灣是一項可以交換的籌碼」。

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