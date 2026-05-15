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川習會美中紀要台灣議題冷熱互見 美官員：重申彼此立場

聯合報／ 記者陳熙文廖士鋒／北京即時報導
川習會14日舉行，會談時間達2小時15分鐘。 (路透)
川習會14日舉行，會談時間達2小時15分鐘。 (路透)

美國總統川普14日與中國國家主席習近平於北京人民大會堂進行雙邊會談，中方指出，習近平在會中提到，「台獨與台海和平水火不容」，美國資深政府官員回應表示，美中雙邊在會中針對台灣問題重申彼此長久以來的立場。

根據新華社報導，習近平14日於雙邊會談中表示，台灣問題是中美關係中最重要的問題，處理好了，兩國關係就能保持總體穩定；處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。

習近平也說，台獨與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。

不過，在白宮發布的會後摘要中，美方並未提到台灣議題。

對於雙方是否在會中討論到台灣，有美國資深政府官員向本報表示，兩邊在會中重申他們對台灣長久以來的立場，且所有人都明白彼此的位置。

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