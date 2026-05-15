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美學者：川普未在台灣問題上讓步 美中立場未改變

中央社／ 舊金山14日專電

針對川習會解讀，美國學者祁凱立指出，川普避開在公眾場合回答台灣問題是個好的回應，以免失言偏離美國既有政策，成為北京日後對美交涉依據。前美國駐俄羅斯大使麥弗爾表示，就目前所知情況來看，川普並未在台灣問題上做出未經深思熟慮的讓步。

美中兩國元首川普（Donald Trump）與習近平14日在北京舉行會談。雙方在會中談到台灣議題。兩人會後共赴北京歷史悠久的天壇，在短暫接受媒體拍攝時，川普被追問是否談到台灣，他僅說：「很棒的地方…國很美」，並未針對台灣問題做出回應。

美國政治學者祁凱立（Kharis Templeman）認為這是個正面的結果。

祁凱立接受中央社訪問指出，危險的地方在於，川普可能在公開場合脫口說出某些偏離美國既有政策的內容，或設下新的先例，讓中國日後要求美國總統依循相關表述；而川普未說任何話，「我認為那是他能做得最好的事…這對台灣來說也是正面的」。

祁凱立表示，北京未必期待川普在台灣議題上失言，但若川普說出偏離美國既有政策的內容，中方將樂見其成。習近平措詞強硬但也並非新的說法。整體來看，這次會談並未顯示美中在台灣議題上的立場出現改變，雙方也不會有任何更深層的相互理解。

中方發布的內容指出，習近平於會談上表示「台灣問題是中美關係中最重要的問題」，警告若處理不好，將導致兩國擦槍走火。白宮聲明則未提到習近平針對台灣的發言。

祁凱立指出，北京一貫不希望台灣議題和其他議題掛鉤，並強調台灣是核心問題，如果希望美中關係中的其他事情取得進展，就必須按照中方期待來處理台灣問題；而美方立場則是，「我們不一定同意，而且我們會在台灣問題上做我們必須做的事情」。

整體而言，祁凱立認為，這次會談不算突破，但仍具重要象徵意義。中方為促成川普到訪展現一定讓步；雙方預計這一年還要碰面，中國也可能在特定議題上加大施壓。

關注台灣議題的前美國駐俄羅斯大使麥弗爾（Michael McFaul）今天在X平台上指出，他在會前曾表示，「最糟糕的結果會是，川普過於急切地想宣布一項重大的經濟協議，因此公開釋出一個訊號，就是相較於歷任的總統，他對台灣的支持更少」。

麥弗爾說，就目前所知情況，川普並沒有在台灣問題上對習近平做出任何不謹慎的讓步，這算是個好消息，他視為一項勝利，而接下來仍要密切關注後續的發展。

川普 習近平 川習會

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