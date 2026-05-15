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川習會拋「中美建設性戰略穩定關係」 陸學者解讀「有意思」在哪裡

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解讀川習會涉台內容 大陸國關學者：不意外

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
川習會14日上午登場，受到舉世矚目。圖為14日上午在北京人民大會堂東廣場上，習近平（右）與川普（左）走在紅毯上準備檢閱儀仗隊。（記者廖士鋒／攝影）
川習會14日上午登場，受到舉世矚目。圖為14日上午在北京人民大會堂東廣場上，習近平（右）與川普（左）走在紅毯上準備檢閱儀仗隊。（記者廖士鋒／攝影）

昨日川習會上，大陸國家主席習近平就台灣議題向美國總統川普表態這是「最重要問題」，「處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突」，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。大陸學者解讀，台灣議題相關的表態整體是「不意外」。

14日午後川習會後第一時間，多位大陸資深兩岸關係與國際關係學者在北京接受本報記者的訪問。

北京清華大學戰略與安全研究中心主任達巍指出，台灣議題上目前見到的相關內容跟事前估計差不多，即「不會有什麼特別大的意外」。大陸這邊主要是重複過去一貫的說法，沒有特別新的部分，至於美方到底怎麼說則未見於通稿，整體看來就是「不意外」。

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣分析，從通稿涉台內容看，川普沒有公開表態，習近平在會談中把台灣問題在中美關係中的重要性、敏感性、危險性「講的很透徹」。就是台灣問題事關中美關係大局與方向，特別強調了「台獨」與台海和平水火不容，明確提出維護台海和平穩定是中美雙方的最大公約數，要求美國謹慎處理台灣問題。李振廣認為，這表明「中方在看待美國涉台問題上是嚴肅的、認真的」。

中國人民大學教授時殷弘表示，迄今為止，除了大陸國家主席警告美國處理台灣問題不當可能引發中美軍事衝突外，峰會報導的內容大多是泛泛而談、含糊其辭，缺乏對重大乃至次要問題的具體立場或承諾。當然雙方可能有一些未公開的具體內容。

川習會 川習 習近平

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