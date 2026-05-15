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陸駐美大使提4道紅線 台灣問題列首位

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
美國總統川普（左）時隔9年再訪中國，與大陸國家主席習近平（右）舉行峰會。 （美聯社）
美國總統川普（左）時隔9年再訪中國，與大陸國家主席習近平（右）舉行峰會。 （美聯社）

川習會昨上午在北京登場，中共中央黨報人民日報同日刊登大陸駐美大使謝鋒的署名文章，「台灣問題」位列中美關係的第一條紅線。謝鋒指稱，「台灣、民主人權、道路制度、發展權利」是中方的「四條紅線」，中國大陸的主權、安全和發展利益不容侵犯。

人民日報昨三版刊載謝鋒撰寫題為「努力探索新時期中美正確相處之道」文章。他表示，中美建交的發展歷程一再證明，中美不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果是誰都不能承受的。中美應展現大國格局，探索構建具有戰略性、建設性、穩定性的中美關係。

謝鋒提出，中美要樹立正確認知，雙方是夥伴還是對手，是決定兩國關係發展的方向性問題，必須扣好「第一顆鈕扣」。從搞零和博弈狹窄眼界看對方，事事都是「生死角鬥」；從命運共同體廣闊視野看彼此，處處都是合作機遇。

謝鋒指出，要妥善管控分歧。中美國情不同，有分歧在所難免，關鍵是尊重彼此核心利益和重大關切。中方有「必須維護的正當權益、必須堅守的原則底線」。他強調，台灣、民主人權、道路制度、發展權利就是中方的四條紅線，大陸的主權、安全和發展利益不容侵犯。

他接著指，中方要求美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止在經貿、科技等領域對華非法無理遏制打壓，停止對大陸學生學者等赴美人員採取無端盤查、滋擾、遣返等歧視性措施，為兩國關係發展清除障礙。

川普 習近平 川習會 台灣問題 謝鋒 一中原則

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川習會昨上午在北京登場，中共中央黨報人民日報同日刊登大陸駐美大使謝鋒的署名文章，「台灣問題」位列中美關係的第一條紅線。謝鋒指稱，「台灣、民主人權、道路制度、發展權利」是中方的「四條紅線」，中國大陸的主權、安全和發展利益不容侵犯。

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