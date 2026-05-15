范斯留守白宮 自嘲「小鬼當家」

美國總統川普訪問中國大陸，國務卿魯比歐和國防部長赫塞斯隨行，副總統范斯則留守白宮，范斯還自嘲「小鬼當家」。白宮官員透露，川普為預防遭遇任何不測，在白宮橢圓辦公室的堅毅桌抽屜裡留下一封給范斯的信，信中寫明了接任指示。

范斯十三日開玩笑說，川普飛往中國與習近平主席舉行峰會，卻把他「獨自留在」白宮。范斯自比為一九九○年代經典電影「小鬼當家」主角，川普本人也曾在一九九二年續集客串演出。

范斯坦言，川普抵達北京之際，他正在白宮西廂空蕩蕩的走廊閒逛，「我走進白宮，一個人都沒有，我得花幾秒鐘才搞清楚發生了什麼事」；做為副總統，特勤局安全規範禁止他與總統同時前往高風險國家。

對於外界憂心川普維安，白宮反恐主任高卡受訪表示，總統非常安全，他不害怕總統現身中國。

高卡也證實，川普留下一封信給范斯，以防自己有「任何不測」，「我們有既定程序，但我不能透露具體內容」。