聽新聞
0:00 / 0:00
不留數位足跡！隨川普訪北京 美官員改帶臨時手機
福斯新聞網十三日報導，隨同美國總統川普赴北京訪問的美國官員，由於預期中國將有全面監控，出發前更換平日使用的電子裝置，改帶最簡單、沒有儲存內容的臨時手機及筆記型電腦，這些預防措施對於後勤作業帶來挑戰，本來透過加密通訊軟體程式即時發送的訊息，改為透過管制頻道或臨時帳戶傳送，甚至由專人當面遞交。
報導指出，美國官員抵達中國後彷彿受到「數位封鎖」，現任與前任政府官員表示，美方這些預防措施反映美國政府內部長期以來的假設，任何帶進中國的電子裝置，從手機、筆電、平板電腦，甚至下榻飯店的無線上網連線，都應該視為受到某種入侵。
特勤人員出身的安全顧問機構「避風港安全集團」維安主任蓋吉指出，政府簡報明確指出，中國境內「所有事物都受到監控」；中國是個大規模監控的國家，美國官員行前早就收到簡報，明確指出一切都將受到監控。
報導指出，數百名隨行助理、隨扈及美國官員準備出發時，留下平日使用的手機，改帶臨時手機與筆電，好讓受到監控、駭客攻擊、數據收集的風險降到最低。這些臨時裝置裡並沒有原本手機裡的聯絡人清單，雲端存取功能受到限制，訪問團成員將處於「不留下數位足跡」的狀況。
報導指出，就連在華府，官員進入中國駐美大使館之前，通常也獲告知不要帶手機。硬體設備方面，就連手機充電也可能存有安全隱憂。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。