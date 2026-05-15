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觀察站／川習會 習嚴厲表述為管控台獨

聯合報／ 本報記者陳言喬

川習會」昨天登場，根據中方通稿，大陸國家主席習近平以幾近「警告」的口吻表述台灣議題，以「衝突」形容可能導致中美關係的危險情況，代表習不怕中方因為台灣問題與美方發生衝突。習當著川普與美國務卿、國防部長等眾人面前罕見嚴批台獨，印證台灣被中美控管的可能性愈來愈大。

習近平在川普面前提到台灣，呈現三個重點：第一，台灣問題是中美關係最重要的問題，這是重申中美的政治基礎在一中；第二，台獨與台海和平水火不容，這是畫紅線；第三，處理不好，中美就會碰撞甚至衝突，將中美雙方推向十分危險境地，這是警告與提醒。

習近平對美方從未有過如此直白又嚴厲的表述，二○一六年以前，兩岸關係融洽；二○一七年十一月川普首度訪問大陸，習近平對川普談到台灣問題時，僅提到「希望美方繼續恪守一個中國原則，防止中美關係大局受到干擾」。

川普去年一月回任後，川、習兩人有七次互動，包括一次賀電、一次釜山會晤、五次電話。去年十月的釜山會晤，雙方沒談到台灣。今年二月四日兩人通電，習說，中方永遠不可能讓台灣分裂出去，美方務必慎重處理對台軍售問題。

這次，習近平直接用畫紅線與警告方式來表述，把通常是大陸外交部、國防部、國台辦重批台獨的用語，由其最高領導人身分說出，顯示北京對當前賴政府操作台獨的嚴重不滿，也在告訴美國總統，台海要和平、不想波及中美關係（若萬不得已因台海問題與美方發生衝突也在所不惜），就必須管控台獨。

昨天北京的通稿未提及川普的回應，白宮的「川習會摘要」也未提台灣，但川普出訪前已表明會與習近平討論對台軍售問題，通稿沒公布不代表雙方沒觸及台灣議題，尤其習近平的對台表述是中方就中美原則核心問題的闡述。

當川普稱美中關係很好，盛讚習近平是偉大的領導人時，很多人可能難以接受，但都比不上最讓台灣擔心的「影子協議」落地。未來一年，川習有可能再見面三次（習九月回訪美、十一月深圳ＡＰＥＣ、十二月美國Ｇ20），雙方勢必加強聯繫，共同檢驗雙方合作的路徑與成果。中美的密切交往無形中也「框住」了台灣的軍售時程與賴總統的過境之路。

川習會 台獨 習近平

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