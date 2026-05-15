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川習會我淪籌碼？藍籲總統備妥應對方案

聯合報／ 記者劉懿萱蔡晉宇／台北報導

川習會昨登場，國民黨立委黃健豪表示，台灣問題成為談判桌上籌碼之一，賴清德總統能否提出「十八套劇本」，呼籲執政黨應做好沙盤推演，別再判斷失準。民進黨立院黨團書記長范雲說，台美關係不會因為一個會議、誰說了什麼就改變。

黃健豪說，前總統李登輝在一九九六年總統直選時，因應中共發動飛彈演習，曾有十八套劇本應付各種變化。如今美中兩大強權進行川習會，台灣安全、台灣問題成為談判桌上籌碼之一。美國總統川普公然違反過去「六項保證」協議，他想問賴總統，對台灣人民有沒有辦法提出十八套劇本，應付川習會後各種國家安全的挑戰及變化，不能只有嘴巴上強調重視國安。

國民黨團書記長林沛祥說，黨團對川習會憂心忡忡，日前曾要求賴總統開記者會，公開向美國來喊話，要美國支持中華民國的利益，但賴總統並沒有開記者會，「賴總統應該是胸有成竹」。

范雲表示，美方在「川習會」前已多次重申對台海安全的支持，台灣該努力的不是誰說了什麼，而是強化國防自主、不對稱戰力，如何能成為更被信任的夥伴，這是最應該要一起努力的。

民進黨團幹事長莊瑞雄說，兩隻大象坐下來在聊天，比起兩隻大象在打架，台灣反而是沒那麼大的擔憂。不用去指點，就持續觀察局勢發展。

記者周佑政、黃婉婷、張文馨、陳宥菘／台北報導

中國大陸國家主席習近平昨在川習會上對美國總統川普強調，處理不好台灣問題，兩國就會碰撞甚至衝突。總統府昨沒有發表評論，行政院表示，中國軍事威脅才是對台海與印太地區唯一不安全因素。

針對大陸國家主席習近平昨表示「台獨與台海和平水火不容」，陸委會昨晚駁斥相關言論，強調台灣致力維護台海和平，北京當局才是破壞和平穩定的主要根源，並重申將一貫秉持「四個堅持」，致力維持現狀。

川習會 范雲 李登輝 習近平

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