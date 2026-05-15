新聞分析／川普如何談台灣？盟友關切

川習會千呼萬喚登場，外界尤其是台灣屏息以待會如何「被討論」，川普首日並未接下習近平打過來的「台灣球」，美國也未在第一時間的聲明中說明（哪怕是重申）對台政策；這點不只台灣緊張，與美國維持盟友關係的區域和世界各國都捏一把汗。

川普早早就說，他知道習近平會想談台灣議題，甚至說會跟習近平討論美國對台灣防衛的立場，包含軍售。但是在川習會首日的擴大雙邊對話中，習近平提了台灣議題，白宮匿名官員告訴華盛頓郵報，川普並沒有回應，就逕自跳到下一個話題。

面對動盪的區域局勢，北京和台北都需要華府「再保證」，川普避而不談，不僅兩岸懸心，更讓日韓乃至北約盟友關切，懷疑美國對台政策要調整，就怕自己是最後知道的那個人。

盡管美方公布的會談摘要未談及台灣議題，但國務卿魯比歐證實會中曾觸及台灣軍售議題，只是並非川習會首日的討論重點；美國財長貝森特也表示，預期川普在接下來幾天會談到更多台灣議題。或許到時，大家就會知道美中在討價還價之後，到底取得什麼樣的對台共識。

魯比歐稱台灣軍售並非川習會首日的討論重點，他也呼應中國說法，稱要「維護兩國關係的戰略穩定，要建立建設性關係，避免誤解引發更廣泛衝突」。由此來看，魯比歐在嘗試降低誤解，化解疑慮。

陸方雖然不斷談及台灣，也盼美國做出有利於中方的選擇，但中美缺乏談判的互信，就算川普在台灣議題上做出承諾，中國也不可能盡信，更明白川普的決定極有可能返國就失效，被美國國會所推翻，再加上川普的任期只剩下不到三年，中國恐怕不肯輕易用高價換取一個無法持久的承諾。

接下來，川普還要在今天上午和明天清晨接受福斯新聞專訪，大談他的訪中行。台灣議題恐怕難以迴避，屆時川普如何應對，將牽動接下來的國際局勢。