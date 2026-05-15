川習會陸亮底牌 學者憂美恐已讓步

政治大學東亞研究所特聘教授王信賢向本報分析，習近平的「台灣問題處理不好，兩國（中美）就會碰撞甚至衝突」表述，隱含軍事味道，顯示中共對於台灣問題的定性升級，習近平最要強調的是，中美要共同管控台獨。中華戰略前瞻協會研究員揭仲則認為，美方事後公布的摘要未提到台灣，不排除事前溝通時已經做出若干讓步。

台灣大學政治系教授張登及分析，習近平給川普的壓力可能非常大，讓美方第一天不提，以免影響隔天的會談；中方其實已經把底牌開得很清楚：「如果要競爭性共存，台海問題就必須慎之又慎」。

王信賢指出，近年中美元首會談，習近平對台灣問題的談法非常制式，如「台灣是中國核心利益的核心」、「中美關係政治基礎中的基礎」、「是一條不可逾越的紅線」，但這次發言出現新的內容，且更為嚴峻。

張登及則說，北京意思是，如果台海問題沒辦法處理好，整個戰略穩定關係都會受影響，這是要求美方在台海問題上給中方再保證。他表示，中方的話是在為川普這一任期的美中關係定錨，重點在「合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期」。

王信賢指出，二○二二年習近平與時任美國總統拜登通話時說，台灣問題若處理不好，「將會對兩國關係造成顛覆性影響」。這次習直接點出「碰撞」甚至「衝突」，含有軍事味道，加上後面提到的「十分危險」、「水火不容」，顯示中共對於台灣問題的定性升級。

王信賢認為，習近平首要向川普強調的是「中美要共同管控台獨」。這次表述升級，反映台灣目前在各方面的表現讓北京有「急迫感」。

他並研判，川普訪陸前被問到台灣問題時指，若台灣能選出「合適的總統」，衝突大概可以避免，推估中方已事先將習近平這次的說法轉達給美方，川普這段話顯然是講給北京聽，表示理解北京為什麼在這個議題上愈來愈急迫。

至於美國國防部長赫塞斯、大陸國防部長董軍一起坐上談判桌，王信賢研判，這與過去情況較不同，估計可能涉及對台軍售的關切，以及雙方軍事安全、核武管控等問題。