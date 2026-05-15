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貝森特談台海情勢 「美中峰會不可能不談台灣」

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國總統川普（右二）十四日在北京人民大會堂與中國大陸國家主席習近平會談，預計將就台灣問題發表談話。（美聯社）
美國總統川普（右二）十四日在北京人民大會堂與中國大陸國家主席習近平會談，預計將就台灣問題發表談話。（美聯社）

隨美國總統川普訪問中國大陸的美國國務卿魯比歐十四日在接受ＮＢＣ專訪中表示，他認為中國傾向和平統一台灣，如果中國武力犯台將是極其嚴重的錯誤。

雖然白宮官員發布的川習會會談摘要並未提到台灣，但隨美國總統川普訪問中國大陸的魯比歐與財長貝森特十四日分別接受的專訪都透露，台灣議題確實在談判桌上。貝森特說「沒有台灣議題的美中峰會，就不算真正的美中峰會」。

魯比歐在專訪指出，「我認為，中國很可能更傾向讓台灣願意自願加入他們；在理想狀況下，中國想要的是台灣以某種投票或公投方式，同意併入中國」。

魯比歐還說，作為習近平推動中國更廣泛現代化作為的一環，北京已加大對台灣的軍事壓力。

魯比歐提到，過去十年中國軍力的成長速度空前，絕無僅有；根據五角大廈資料數據，光中國海軍的船艦數量就超越美國海軍，北京對其海軍系統挹注數十億美元。

但魯比歐認為，北京加強建軍並非只為了台灣，他們最終目標是能像美國般在全球投射力量。

對於習近平警告台灣問題處理不好，美中就會碰撞甚至衝突，魯比歐對ＮＢＣ表示，中國在會談中總是會提到台灣議題，「我們對台灣的政策至今沒有變；多位總統領導下的美國政府在這方面都相當一致，目前也仍一致」。

但魯比歐警告說，如果中國以武力奪取台灣，將會是「極其嚴重的錯誤」。他表示，「就我們的觀點，（兩岸）目前現狀與情勢的任何改變，對（美中）兩國都不利」。

川普行前表示，這次會和習近平談對台軍售。魯比歐則對ＮＢＣ表示，美國對台軍售在十四日川習會中「並未成為重點議題」。

貝森特在十四日播出的ＣＮＢＣ訪問中，被問到川習會是否談到台灣議題、習近平是否會要求限制對台軍售，貝森特證實會談台灣，還說「沒有台灣議題的美中峰會，就不算真正的美中峰會」。

貝森特說，美中峰會不可能不談台灣議題，並透露川普將在「未來幾天」就台灣問題發表更多談話，他不願搶先替川普對此議題發言，他也說川普「理解」台灣問題的敏感性。

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