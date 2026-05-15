有聞未錄 白宮會談摘要 未提台灣

美國總統川普昨天上午與大陸國家主席習近平會面，大陸官媒中午公布習對台灣問題的相關談話，白宮則是在昨天下午提供會面摘要，指美中討論到經貿、芬太尼、美國農產品等議題，也提到美中在伊朗情勢上有共識，但摘要並未談到台灣。

雖然白宮發布的會談摘要未提到台灣，但與會美國官員受訪內容顯示，雙方確實談到了台灣議題。隨川普訪問大陸的美國國務卿魯比歐接受美國國家廣播公司（ＮＢＣ）專訪時表示，中國若武力犯台將是極其嚴重的錯誤，美國對台政策並未改變。魯比歐說，在這次北京川習會中，美國對台軍售「並未成為重點議題」。

在昨天川習會上，川普提到，他與習近平有很長久的友誼，且這是兩國領導人維持最長的一段關係。川普說，他與習近平的關係極佳，兩人互動融洽，且在遇到困難的時候願意一起合作解決問題；當遇到問題時，他會致電習近平，或者習近平會致電給他，他們會迅速解決問題；川普指出，美中將會有極佳的未來。

川普表示，這次邀請前三十大的企業家一同訪問北京，都期待與中國貿易，美國也會提供對等的待遇。

在過往美中領導人會面時，雙方都會各自公布會談內容摘要。昨天川習會進行到中午快一時才結束，但大陸官媒新華社在十二時就先公布初步的會談內容。

美國白宮官員則是在數小時後才提供會面摘要，內容提到雙邊討論到強化兩國經貿合作，包括擴大美國企業進入中國市場，以及中國提高對美產業的投資；摘要也提及，許多美國企業領袖加入會談的部分討論。

摘要指出，川普強調，必須進一步終結芬太尼前體化學品進入美國，同時增加中國購買美國的農產品。雙邊同意荷莫茲海峽必須保持開放，以支持能源的自由流通；習近平言明中國反對荷莫茲海峽的武裝化，以及任何針對海峽使用收費的行為；兩國都同意伊朗永遠不能擁有核子武器。

川普昨晚在大陸舉辦的國宴致詞時表示，美中人民有很多共通點，並邀請習近平和夫人彭麗媛於今年九月廿四日訪問美國白宮。