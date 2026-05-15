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川習會畫紅線 習：台獨與和平水火不容

聯合報／ 特派記者廖士鋒陳熙文／北京報導
川習會十四日舉行。會後美國總統川普（左）說，與中國大陸國家主席習近平（右）的會談極為正面且卓有成效，當晚國宴時邀習近平伉儷九月回訪美國。圖為兩人同日在北京人民大會堂握手。（路透）
川習會十四日舉行。會後美國總統川普（左）說，與中國大陸國家主席習近平（右）的會談極為正面且卓有成效，當晚國宴時邀習近平伉儷九月回訪美國。圖為兩人同日在北京人民大會堂握手。（路透）

大陸國家主席習近平昨天在北京人民大會堂對美國總統川普說，台灣問題是中美關係中最重要的問題，處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。習表示，台獨與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。

北京對台灣問題強硬談話

這是川普回任後首度在大陸與習近平會談，時隔九年再度舉行北京川習會。在昨天川習會期間，大陸官媒就發出上述新聞稿，不同於過去川習會的會談內容，習近平對台獨的強硬講話，國際媒體普遍認為是北京對台灣問題畫紅線。

昨日會談進行約兩小時十五分鐘，比過往川習會的時間更長。川普致詞時稱習近平是「偉大的領導人」，並說「有時候人們不喜歡我這麼說，但我還是要說」。習近平表示，「中美之間的共同利益大於分歧，中美各自成功是彼此的機遇，中美關係穩定是世界的利好」。

問及台灣議題 川普未回應

在會談進行的同時，新華社發布通稿，指習近平在會談時強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題，處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。在通稿裡，台灣議題擺在習近平談話的最後一段，但未提及川普有任何涉台表態。昨日下午與習近平同遊天壇時，面對外媒問及台灣議題，川普也未有回應。

針對習近平的涉台表述，彭博等外媒指出，習近平於二○一七年在北京會晤川普時並未發表如此強硬言論。習近平在與美國領袖會談時提到台灣問題並不罕見，但這次措辭格外強硬，說了「衝突」、「碰撞」與「危險」等詞。

相較習近平二○一七年與川普會面時，僅表示台灣問題是中美關係中最重要的核心問題，呼籲美方妥善處理台灣問題，避免干擾中美合作大局。川普當時重申堅持「一個中國政策」。

習提「建設性戰略穩定關係」

習近平還提出建構「中美建設性戰略穩定關係」。他在會談時提出，中美兩國能不能跨越「修昔底德陷阱」，開創大國關係新典範等問題，並稱這是「大國領導人需要共同書寫的時代答卷」。

習近平說，他與川普贊同將建構「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，將為未來三年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引。「建設性戰略穩定」應是合作為主的積極穩定、競爭有度的良性穩定、分歧可控的常態穩定、和平可期的持久穩定。「不是一句口號，而應是相向而行的行動」。

習近平說，兩國經貿團隊十三日達成「總體平衡積極的成果」，這對兩國老百姓和世界都是好消息。雙方要落實達成的重要共識，拓展經貿、執法等領域交流合作。兩人並就中東局勢、烏克蘭危機、朝鮮半島等重大國際和地區問題交換意見。

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