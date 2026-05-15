政院回應 陸軍事威脅 印太不安全因素

川習會昨（14）日登場，外界關注美中元首會談對於台灣經貿、軍購等影響。行政院昨日表示，中國大陸的軍事威脅才是對台海及印太地區唯一的不安全因素，持續強化國防、有效共同嚇阻，是確保區域和平與穩定的最大關鍵。

行政院發言人李慧芝指出，對任何有助區域穩定、管理威權擴張風險的作法，政府都持正面態度，也會持續與美方密切合作。美方多次重申對台灣的堅定支持立場，政府對於美國長期以來在各層面對台支持表達感謝。

經濟部長龔明鑫表示，台灣出口動能集中在美國市場，雙向投資亦持續進行，與美深化趨勢不會改變。美中關係若能談得好、讓局勢緩和，也樂觀其成，評估對台灣影響有限。

外交部則表示，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，北京無權代表台灣在國際上做任何主張。解放軍目前在第一島鏈及台海周邊持續進行灰色地帶及軍事騷擾行動，北京當局才是當前區域和平穩定唯一的風險來源。