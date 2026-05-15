川習會台灣問題交鋒 習近平向川普強調：處理不好就會碰撞衝突

大陸國家主席習近平14日向美國總統川普強調，台灣問題是「最重要問題」，「處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突」，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。

川習會14日上午在北京人民大會堂登場，台灣議題一直是這次川習會最受關注的焦點之一，不過，在開放媒體進場採訪兩人開幕致詞時，雙方都沒有提到台灣。川普在致詞時稱習近平是「偉大的領導人」，並說「有時候人們不喜歡我這麼說，但我還是要說」，習近平則表示「中美之間的共同利益大於分歧，中美各自成功是彼此的機遇，中美關係穩定是世界的利好」。

美中元首會後聲明對比

稍後大陸官媒才明確釋出涉台訊息。據新華社報導，習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定，「處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突」，將整個中美關係推向十分危險的境地。「台獨」與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。

在完整的通稿裡，台灣議題擺在習近平談話的最後一段，但並未提及川普有任何表態。昨日下午與習近平同遊天壇時，面對外媒詢問台灣議題，川普也未有回應。

此次川習會的另一重點是，習近平拋出「中美建設性戰略穩定關係」。習近平在開幕致詞時提及，中美兩國能不能跨越「修昔底德陷阱」，開創大國關係新範式（典範）等問題，表明這些是「大國領導人需要共同書寫的時代答卷」。

「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap）是指，當一個新興強權快速崛起且威脅到既有霸權時，雙方極容易因恐懼、誤判與安全焦慮而走向戰爭。

習近平強調，「中美建設性戰略穩定關係」將重新定位中美關係，為未來三年乃至更長的中美關係提供戰略指引。「建設性戰略穩定」應該是合作為主的積極穩定、競爭有度的良性穩定、分歧可控的常態穩定、和平可期的持久穩定。

川習兩人也就中東局勢、烏克蘭危機、朝鮮半島等重大國際和地區問題交換意見，一致同意相互支持辦好今年APEC非正式領袖會議和G20峰會。但陸方沒有明確提及伊朗局勢的會談具體內容。川普並在晚宴中邀請習近平伉儷於9月24日造訪白宮。