聽新聞
0:00 / 0:00

川習會 台灣問題...這一次直接劃紅線 三個重點 是警告？是提醒？

經濟日報／ 記者 陳言喬
「川習會」14日登場，根據中方通稿，習近平（左）以幾近「警告」的口吻表述台灣議題。 美聯社
「川習會」14日登場，根據中方通稿，習近平（左）以幾近「警告」的口吻表述台灣議題。 美聯社

川習會」昨（14）日登場，根據中方通稿，習近平以幾近「警告」的口吻表述台灣議題，以「衝突」形容可能導致中美關係的危險情況。習當著川普與美國務卿、國防部長等眾人面前罕見嚴批台獨，後續台灣被中美控管的可能性愈來愈大。

習近平在川普面前提到台灣，呈現三個重點：第一，台灣問題是中美關係最重要的問題，這是重申中美的政治基礎在一中；第二，台獨與台海和平水火不容，這是劃紅線；第三，處理不好，中美就會碰撞甚至衝突，將中美雙方推向十分危險境地，這是警告與提醒。

習近平對美方從未有過如此直白又嚴厲的表述，2016年以前，兩岸關係融洽；2017年11月川普首度訪華，習近平對川普談到台灣問題時，也僅提到「希望美方繼續恪守一個中國原則，防止中美關係大局受到干擾」。

川普去年1月回鍋後，川習兩人有七次互動，包括一次賀電、一次釜山會晤、五次電話。去年10月的釜山會晤，雙方沒談到台灣。今年2月4日兩人通電，習說，中方永遠不可能讓台灣分裂出去，美方務必慎重處理對台軍售問題。

這次，習近平直接用劃紅線與警告方式來表述，把通常是大陸外交部、國防部、國台辦重批台獨的用語，由其最高領導人身分說出，印證大陸對當前台灣賴政府操作台獨的嚴重不滿，也在告訴美國總統，台海要和平、不想波及中美關係，就必須管控台獨。

昨天北京的通稿未提及川普的回應，白宮的「川習會摘要」也未提台灣，但川普出訪前已明確表明會與習近平討論對台軍售問題，通稿沒公布不代表雙方沒觸及台灣議題，尤其習近平的對台表述是中方就中美原則核心問題的闡述。

當川普稱美中關係很好，盛讚習近平是偉大的領導人時，很多人可能難以接受，但都比不上最讓台灣擔心的「影子協議」落地。未來一年，川習有可能再見面三次（習9月回訪美、11月深圳APEC、12月美國G20），雙方勢必加強連繫，共同檢驗雙方合作的路徑與成果，中美的密切交往無形中也「框住」了台灣的軍售時程與賴總統的過境之路。

川習會 習近平 台獨

延伸閱讀

習近平向川普示警台獨風險 陸委會：中共先收斂對台軍事恫嚇

川習會談台灣 習近平：處理不好兩國會碰撞甚至衝突

密切關注川習會發展 陸委會：目前沒有令人意外的訊息

美媒：習近平提到台灣「對川普說重話」 較2017年強硬

相關新聞

川習會畫紅線 習近平：台獨與和平水火不容

大陸國家主席習近平昨天在北京人民大會堂對美國總統川普說，台灣問題是中美關係中最重要的問題，處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。習表示，台獨與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。

有聞未錄…白宮會談摘要 未提台灣

美國總統川普昨天上午與大陸國家主席習近平會面，大陸官媒中午公布習對台灣問題的相關談話，白宮則是在昨天下午提供會面摘要，指美中討論到經貿、芬太尼、美國農產品等議題，也提到美中在伊朗情勢上有共識，但摘要並未談到台灣。

貝森特談台海情勢 「美中峰會不可能不談台灣」

隨美國總統川普訪問中國大陸的美國國務卿魯比歐十四日在接受ＮＢＣ專訪中表示，他認為中國傾向和平統一台灣，如果中國武力犯台將是極其嚴重的錯誤。

觀察站／川習會 習近平嚴厲表述為管控台獨

「川習會」昨天登場，根據中方通稿，大陸國家主席習近平以幾近「警告」的口吻表述台灣議題，以「衝突」形容可能導致中美關係的危險情況，代表習不怕中方因為台灣問題與美方發生衝突。習當著川普與美國務卿、國防部長等眾人面前罕見嚴批台獨，印證台灣被中美控管的可能性愈來愈大。

川習會陸亮底牌 學者憂美恐已讓步

政治大學東亞研究所特聘教授王信賢向本報分析，習近平的「台灣問題處理不好，兩國（中美）就會碰撞甚至衝突」表述，隱含軍事味道，顯示中共對於台灣問題的定性升級，習近平最要強調的是，中美要共同管控台獨。中華戰略前瞻協會研究員揭仲則認為，美方事後公布的摘要未提到台灣，不排除事前溝通時已經做出若干讓步。

陸駐美大使提4道紅線 台灣問題列首位

川習會昨上午在北京登場，中共中央黨報人民日報同日刊登大陸駐美大使謝鋒的署名文章，「台灣問題」位列中美關係的第一條紅線。謝鋒指稱，「台灣、民主人權、道路制度、發展權利」是中方的「四條紅線」，中國大陸的主權、安全和發展利益不容侵犯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。