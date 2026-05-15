川習會 白宮會談摘要 未提台灣

美國總統川普14日上午與大陸國家主席習近平會面，大陸官媒中午公布習對台灣問題的相關談話，白宮則是在昨天下午提供會面摘要，指美中討論到經貿、芬太尼、美國農產品等議題，也提到美中在伊朗情勢上有共識，但摘要並未談到台灣。

雖然白宮發布的會談摘要並未提到台灣，但與會美國官員受訪內容顯示，雙方確實談到了台灣議題。隨川普訪問大陸的美國國務卿魯比歐接受美國國家廣播公司（NBC）專訪時表示，中國若武力犯台將是極其嚴重的錯誤，美國對台政策並未改變。魯比歐說，在這次北京川習會中，美國對台軍售「並未成為重點議題」。

在川習會上，川普提到，他與習近平有很長久的友誼，且這是兩國領導人維持最長的一段關係。川普說，他與習近平的關係極佳，兩人互動融洽，且在遇到困難的時候願意一起合作解決問題；當遇到問題時，他會致電習近平，或者習近平會致電給他，他們會迅速解決問題；川普指出，美中將會有極佳的未來。

川普表示，這次邀請前30大的企業家一同訪問北京，都期待與中國貿易，美國也會提供對等的待遇。