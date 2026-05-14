緊盯川習會 國安人士：正面看待任何能管理風險穩定區域局勢的作為

據了解，國安團隊緊盯川習會，並與美方保持密切聯繫；針對首日的川習會成果，國安人士指出，美國總統川普會晤中國國家主席習近平的核心目標在於美中經貿衝突和降低以中國為核心的地緣政治不確定性。國安人士表示，就台灣而言，所有有助於區域情勢穩定的，有可能管理片面行為帶來印太區域風險的行為，都會正面看待，也會持續與美方共同努力。

比較美中兩份摘要的內容差異，國安人士指出，台美持續緊密聯繫，美方也在近日公開表達對台灣的堅定支持；新華社先單獨說明對台立場，強調習近平警告川普若沒處理好台灣議題，中美關係就會十分危險，第二次在完整內容論述時，把台灣的段落給塞進去，對比多年以來美中元首碰面時，中國經常會塞進一段實際上根本沒有發生的內容，或是中國方面自己的詮釋跟解釋的內容；而對照美國白宮傍晚所釋出的摘要內容，確實也沒有提及台灣。

對於中方宣稱與美國建構中美建設性戰略穩定關係，國安人士表示，這是習近平已經主張了好幾年的大國關係，關鍵不是秩序的穩定，而是這套秩序必須「由我們共同商量出來」，如今商量只是起點，還沒有完成。

另外，國安人士說，川習登天壇背後的意味耐人尋味，天壇指的是皇帝祭天的地方，是君權神授，習近平今天帶著由人民選出來，獲得人民授權的美國總統川普登上天壇，展現中國對自身制度的自信，更反映其拒絕外界對中國制度發展非民主的批評。