美國務卿魯比歐：中國傾向和平統一台灣

隨美國總統川普訪問中國大陸的國務卿魯比歐十四日接受美國國家廣播公司（ＮＢＣ）專訪時表示，他認為中國傾向和平統一台灣，如果中國武力犯台將是極其嚴重的錯誤。他表示美國對台政策「並未改變」，並稱在這次北京「川習會」中，美國對台軍售「並未成為重點議題」。

對於習近平警告台灣問題處理不好，美中就會碰撞甚至衝突，魯比歐說，中國在會談中總是會提出台灣議題，「我們對台灣的政策至今沒變；多位總統領導下的美國政府在這方面都相當一致，目前也仍一致」。

魯比歐警告說，如果中國以武力奪取台灣，將會是「極其嚴重的錯誤」。他表示，「就我們的觀點，（兩岸）目前現狀與情勢的任何改變，對（美中）兩國都不利」。

魯比歐說，「我認為，中國很可能更傾向讓台灣願意自願加入他們；在理想狀況下，中國想要的是台灣以某種投票或公投方式，同意併入中國」。

魯比歐還說，作為習近平推動中國更廣泛現代化作為的一環，北京已加大對台灣的軍事壓力。

魯比歐提到，過去十年中國軍力的成長速度空前，絕無僅有；根據五角大廈資料數據，光中國海軍的船艦數量就超越美國海軍，北京對其海軍系統挹注數十億美元。

但魯比歐認為，北京加強建軍並非只為了台灣，他們最終目標是能像美國般在全球投射力量。