習近平在川習會中對台灣議題「說重話」 黃裕鈞：重在姿態而非內容

川習會今天登場，中國國家主席習近平向美國總統川普表示，台灣問題是中美關係中最重要的問題，處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突。國民黨前駐美副代表黃裕鈞表示，習近平在台灣問題上動用了近年最嚴厲的措辭，直指「台獨與台海和平水火不容」。然而，在這種「硬語氣」背後，實質政策卻顯現出某種戰略留白：北京並未逼出第四公報，也未達成任何白紙黑字的書面承諾。習近平的重話，重在姿態而非內容。

黃裕鈞指出，北京的真實盤算：大棋盤上的「籌碼」而非「引信」。對當前的北京而言，深陷經濟轉型困境，最不需要的就是一場立即爆發的台海危機。習近平真正的目標，是將美中關係框進「G2」格局——兩強共管世界。在這一邏輯下，台灣是衡量彼此實力的籌碼，而非必須立刻引爆的引信。

他表示，因此，習近平所強調的「應做夥伴而非對手」、「共同跨越修昔底德陷阱」，透露出北京正試圖以「管理對抗」取代「直接衝突」。這證明了以對話、溝通為主軸的路線在當前局勢中具備可行性，國民黨長期主張的對話策略並非天真，而是洞察棋局趨勢後的現實選擇。

至於華府傳遞的訊號，黃裕鈞認為是經濟利潤高於軍事對峙。他指出，川普在峰會期間並未主動將台灣問題推上火線，美方堅持「六項保證」的基調未變。美中之間達成了一種心照不宣的默契：只要不觸碰底線，台灣問題就不會被擺上檯面隨意砍價。這對台灣而言，反而是峰會中少數令人寬心的空間。

黃裕鈞說，更核心的訊號在於：川普的對中路線，其重心已徹底轉向經濟。觀察峰會關鍵字——貿易委員會、投資、採購、稀土——這是一場關於「錢」與「供應鏈」的博弈。大國爭霸的主戰場，已從軍事對峙正式挪移至經濟結構的角力。

此外，黃裕鈞指出，台灣的功課是：從產業鏈升級為「戰略工具」。如果全球賽局的籌碼是經濟，台灣就不能將國家安全單一掛鉤在「採購軍火」這條細腿上。

他表示，台灣手握的半導體優勢、供應鏈核心位置及對美投資，不應僅被視為單純的「產業經濟」，而應被提升為「戰略工具」來經營。台灣迫切需要一套立足於經濟實力的戰略支柱，確保自己在被重新定義的全球棋盤上，擁有不可替代的分量。

黃裕鈞說，川習會並非台灣被放棄的訊號，而是一張揭示現實戰場的地圖。唯有讀懂地圖、善用對話管道並掌握經濟籌碼的人，才能在變局中站穩腳跟。