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習近平談台灣說重話 美國務卿魯比歐：中國傾向和平統一

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川習會摘要不同調…國安官員：美方未改挺台立場 不應過度焦慮

中央社／ 台北14日電
美中對於「川習會」摘要內容出現落差，根據新華社報導，習近平在會談中談及台灣議題。美聯社
美中對於「川習會」摘要內容出現落差，根據新華社報導，習近平在會談中談及台灣議題。美聯社

美中對於「川習會」摘要內容出現落差，國安官員今天表示，美方在會前已清楚表達任何脅迫性改變都不符合各方利益，美方在過去這幾天，也一直公開表達對台灣的堅定支持；台灣不應過度陷入「被交易」焦慮，或悲觀看待自身處境。

美國總統川普（Donald Trump）上午與中國國家主席習近平在北京人民大會堂舉行會談。根據新華社報導，習近平在會談中談及台灣議題，他說，台灣議題是中美關係中最重要的問題，處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突。不過，白宮發布「川習會」摘要並未提及台灣。

美中對川習會釋出摘要不同調，國安官員表示，台灣跟美方有持續緊密聯繫，美國在過去這幾天，也一直公開表達對於台灣的堅定支持。

官員說，對於川習會，中國透過新華社發了2次新聞，第一次是簡要的內容，單獨把台灣抽出來，強調習近平「警告」川普，若處理不好台灣議題，中美關係會十分危險；第二次是發完整的內容，中間把台灣的段落塞進去。

國安官員表示，過去這麼多年以來，每次中美元首會面，中國會經常性塞進一段實際上根本沒有發生的內容，或是中國方面自己的詮釋跟解釋的內容，好比美方講「一中政策」，中國就講「一中原則」；對照美國白宮傍晚釋出的摘要內容，確實沒有提及台灣。

國安官員表示，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）在下飛機前已明確定調：在印太地區、台海或台灣，任何脅迫性的改變都不符合各方利益。這顯示美方雖然沒有在會後逐一反駁中方的說法，但已經很清楚傳達不要試圖破壞或變更現狀，因為任何現狀的更動對各方而言都是不利的。

該人士說，每次美中對話，中方一定會談及台灣，目的在降低對台軍事施壓成本，加速政治目標達成；但美方從安全戰略角度出發，同樣將台灣視為印太區域穩定的重要一環。因此台灣不應過度陷入「被交易」焦慮，應從共同利益角度看待與美方及印太夥伴的合作關係。台灣應持續深化與自由民主國家的合作，而非陷入自我矮化或過度悲觀看待自身處境。

官員也說，中國對台軍事騷擾規模與平常差不多，並未因舉辦大型外交活動而停止，顯示中方採取「和戰兩手」策略，一方面在國際展現和平負責任的形象，另一方面未減少實質軍事部署，北京當局仍是區域唯一的風險來源。

談到備戰「川習會」，該人士說，這是長期性的工作，台灣與美方、民主友盟密切聯繫溝通，總統完全掌握狀況。

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