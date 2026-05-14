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習近平談台灣說重話 美國務卿魯比歐：中國傾向和平統一

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習近平涉台措詞強硬 專家見北京摘要揪一點「川普可能未讓步」

中央社／ 北京14日綜合外電報導
美國總統川普（左）正在中國進行國是訪問，專家指出中國國家主席習近平在川習會中就台灣議題對川普發出嚴厲警告，可能顯示川普未做出讓步。圖／美聯社
美國總統川普（左）正在中國進行國是訪問，專家指出中國國家主席習近平在川習會中就台灣議題對川普發出嚴厲警告，可能顯示川普未做出讓步。圖／美聯社

美國總統川普（Donald Trump）正在中國進行國是訪問，專家指出中國國家主席習近平川習會中就台灣議題對川普發出嚴厲警告，可能顯示川普未做出讓步。

習近平提到台灣時表示，「台灣問題是中美關係中最重要的問題」。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。

美聯社報導，位於布魯塞爾的非政府組織「國際危機組織」（International Crisis Group）分析師楊晧暐（William Yang）表示，美方若對台灣議題做出任何重大讓步，應會反映在北京的官方摘要中

楊晧暐指出：「（摘要）未見相關敘述，加上（習近平）語氣相對強硬，意味川普原則上可能未對台灣議題讓步。」

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）駐台北分析師宋文笛（Sung Wen-ti）認為，習近平對潛在衝突發出警告，意味台灣依然是中國政府的最大底線。

宋文笛說，台灣是定義美中彼此關係認同的關鍵議題，「台灣議題處理得當，我們就是朋友；處理不當，我們可能很快就會變成敵人」。

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